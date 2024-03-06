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Войска РФ в ночь на 6 марта нанесли по территории Украины удар дронами. По данным ВСУ, всего из Краснодарского края, Курской области и из аннексированного Крыма было запущено 42 беспилотника, 38 из них удалось сбить.

Дроны, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, были уничтожены над Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областями.

Воздушная тревога из-за атаки дронов, пишет УНИАН, действовала пять часов. Власти Сумской области сообщили о "трех прилетах" в областном центре, в результате которых есть пострадавшие, не став пока уточнять подробности.

Войска РФ ежедневно запускают по территории Украины ударные дроны. Цель таких атак, как указывали военные эксперты, помимо прочего состоит в том, чтобы создать нагрузку на систему ПВО, вынуждая тратить на дроны ценные снаряды.

В ночь на 2 марта в Одессе российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом, разрушив один из подъездов. Погибли 12 человек, в том числе пятеро детей.

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