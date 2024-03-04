В субботу в результате российского удара по Одессе погибли 12 человек, в том числе пятеро детей. В Одессе и Одесской области воскресенье был объявлен днем траура по жертвам обстрела.

Среди погибших — военнослужащие Олег и Татьяна Кравец, а также трое их детей.

Утром 3 марта спасатели пытались достать из-под завалов тело женщины, рядом с ней обнаружили тело младенца.

"Мама пыталась закрыть собой своего 8-месячного ребенка. Пыталась уберечь. Их нашли в крепких объятиях", — сообщили в ГСЧС.

Позже одесские издания Суспільне Одеса и Думская сообщили, что 8-месячного ребенка звали Елизавета, она погибла вместе со своими родителями-военнослужащими Татьяной и Олегом Кравцами.

Вечером спасатели нашли тела еще двух детей супругов — Сергея и Златы, детей Татьяны Кравец от первого брака.

Друзья погибших сообщили Суспільне, что Татьяна и Олег Кравцы воспитывали одного общего ребенка — 8-месячную Елизавету, а также трех детей Татьяны от первого брака — девятилетнего Сергея, восьмилетнюю Злату и Владимира. На момент российской атаки только Владимир был не дома, а у дедушки с бабушкой в селе.

Олег и Татьяна Кравец были военными, познакомились на службе. Позже Татьяна уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочерью. Мужчина был последним сыном своих родителей — его брат Евгений погиб в 2014 году в зоне АТО, рассказали близкие друзья семьи.

"Большая боль не только для Одесской области, но и для всей Украины. Поисковые операции до сих пор продолжаются", — написал руководитель Одесской ОГА Олег Кипер в телеграме.

Ранее областные власти сообщили, что среди погибших трое мужчин — 35, 40 и 54 лет, две женщины — 73 и 31 лет, и двое детей — трехлетний и 4-месячный мальчики.

К вечеру 2 марта достали из-под обломков тела 31-летней Анны Гайдаржи и ее четырехмесячного сына Тимофея. Как уточнили спасатели, мама прижала сына к груди. Муж и дочь женщины чудом остались целыми — они находились в соседней комнате.

Как сообщили в Одесском областном объединении церквей, Анна Гайдаржи была дочерью пастора Одесской Пересыпской церкви Николая Сидака.

Бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба опубликовал в фейсбуке фото Анны Гайдаржи с четырехмесячным сыном Тимофеем, которые стали жертвами удара.

"Его отец с самого утра надеялся на чудо. Но он потерял и жену, и ребенка. У мужчины осталась маленькая дочь", — сообщил он.

Около обеда 2 марта под завалами нашли тела трехлетнего Марка и его отца Виталия. Мать ребенка Анастасия находится в реанимации. В понедельник ее сестра Татьяна Юрчик сообщила, что состояние женщины стабильно тяжелое, но она в сознании.

По данным ГСЧС, пострадали еще 9 человек, из них один ребенок.

Дрон ударил по жилому дому в два часа ночи 2 марта, разрушив 18 квартир.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Нам нужно больше ПВО от партнеров. Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО — это то, что сохраняет жизни", — сказал президент.

Руководитель МИД Дмитрий Кулеба после этого обстрела призвал Запад заменить формулу помогать Украине "столько, сколько нужно" на "так быстро и столько, сколько нужно".

Воздушные Силы ВСУ сообщили, что в ночь на 2 марта Россия атаковала Украину управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 и ударными беспилотниками.

14 из 17 дронов сбили, но в Одесской и Харьковской областях были попадания и падения обломков.

Днем 3 марта в своем обращении Владимир Зеленский отметил, что украинские дети являются военными целями России.

"В настоящее время известно о десяти погибших, из них трое детей: Марк, которому еще не исполнилось даже трех лет, Елизавета, восемь месяцев, и Тимофей, четыре месяца. Украинские дети — военные цели России. Вот с кем воюют эти нелюди. Мои соболезнования всем родным, близким", — подчеркнул президент.

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