В Нигерии вооруженные люди похитили 227 учеников школы в северном городе Курига в штате Кадуна в четверг, 7 марта. По словам местных учителей, которые приводит Reuters, это похищение стало самым крупным в школе с 2021 года. Полиция штата Кадуна не ответила на просьбу Reuters прокомментировать похищение.

Отмечается, что боевики напали на школу после утреннего собрания. По словам одного из учителей, Сани Абдуллахи, число похищенных из средней школы составляет 187 человек, а из начальной — около 40. Член городского совета Куриги Идрис Майаллура сообщил, что сначала боевики захватили 100 учеников начальной школы, но потом отпустили часть из них, а другим удалось сбежать.

Губернатор штата Уба Сани пообещал добиться освобождения всех школьников. Amnesty International призвала нигерийские власти спасти детей и привлечь виновных к ответственности.

Похищения детей в Нигерии становятся регулярной практикой

В 2014 году в городе Чибок на севере Нигерии террористическая группировка "Боко харам" похитила 276 школьниц. По данным на 2021 год, больше 100 из них остаются пропавшими без вести. Как утверждает организация Save the Children, в период с января по август 2021 года в Нигерии было похищено более 1000 детей.

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