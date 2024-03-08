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Прогресс в обеспечении равенства между женщинами и мужчинами во всем мире находится под угрозой из-за растущего числа войн и конфликтов. "От Ближнего Востока до Гаити, Судана, Мьянмы, Украины, Афганистана и других стран женщины платят самую высокую цену за конфликты, которые происходят не по их вине", - говорится в заявлении организации "ООН-Женщины" (UN Women), опубликованном в пятницу, 8 марта, по случаю Международного женского дня.

По данным структуры ООН, занимающейся вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, число женщин и девочек, проживающих в зонах конфликтов, удвоилось с 2017 года и в настоящее время составляет более 614 миллионов. В этих зонах вероятность того, что женщины будут жить в условиях крайней нищеты, в 7,7 раза выше. Каждая десятая женщина в мире, или около 400 миллионов, имеет самый низкий уровень дохода. Всемирный банк определяет его как 2,15 доллара США в день и меньше.

Изменение климата увеличивает сохраняющийся разрыв в уровне бедности. По мере обострения борьбы за ресурсы средства к существованию оказываются под угрозой, общество становится все более поляризованным, а женщины несут все более тяжелое бремя, отмечает организация. Ожидается, что к 2030 году из-за изменения климата голодать вынуждены будут еще 236 миллионов женщин и девочек, что вдвое больше, чем мужчин (131 миллион).

UN Women призвала инвестировать средства в интересах женщин, чтобы ускорить экономический рост и построить более процветающие, равноправные общества. "Более 100 миллионов женщин и девочек могли бы вырваться из нищеты, если бы правительства уделяли первостепенное внимание образованию и планированию семьи, справедливой и равной заработной плате и расширению социальных пособий", - говорится в заявлении.

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