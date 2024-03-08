Президент России Владимир Путин обсуждал возможность обмена Алексея Навального на арестованных на Западе россиян за несколько часов до смерти политика, сообщает "Агентство" со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом переговоров.

По словам двух собеседников "Агентства", примерно за четыре часа до появления первых сообщений о смерти Навального Путин провел личную встречу с бизнесменом Романом Абрамовичем. Один из источников утверждает, что во время этой встречи президент на словах выразил согласие на обмен, пишет "Медуза".

В свою очередь журналист-расследователь Христо Грозев считает, что согласие президента было притворным. "Думаю, что это было либо прикрытием планов об убийстве, либо стратегическим ходом, чтобы довести переговоры почти до конца, думая что раз Германия согласилась принципиально отдать Вадима Красикова, то при отсутствии Навального они согласятся его обменять и на другого, не настолько важного для Путина заключенного", — заявил Грозев.

Похожую оценку предполагаемому согласию Путина дал и другой собеседник "Агентства". "Узнав, что Запад готов отдать в Россию Красикова, Путин хладнокровно приказал убить Навального", — заявил он. В то же время источник, близкий к Абрамовичу, призвал дождаться результатов расследования гибели Навального.

Источники "Агентства" также рассказали о переговорном процессе, который, по их данным, начался весной 2023 года. Летом Германия выразила принципиальное согласие на обмен Навального, однако в сентябре переговоры приостановились после выхода материала The Wall Street Journal, в котором говорилось, что западные чиновники допустили включение Навального в сделку по обмену заключенными между Россией и Западом. Переговоры возобновилось в декабре, когда политика этапировали в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе. Как пишет "Агентство", тогда семья Навального убедила Запад, что началась подготовка "к чему-то плохому".

Источники также рассказали, что во время переговоров Россия выразила готовность передать Западу не только Навального, но и корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и отставного американского морпеха Пола Уилана. Источники утверждают, что в ответ западные страны были готовы выдать предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Один из источников также заявил, что в процессе переговоров упоминался основатель компании "М13" Владислав Клюшин, которого в США признали виновным во взломе компьютерных сетей американских компаний и инсайдерской торговле.

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