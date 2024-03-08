Президент Владимир Зеленский считает, что Владимир Путин не заинтересован "просто какой-то территорией", его план — уничтожить Украину полностью. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на интервью Зеленского итальянскому телеканалу Rai 1, обнародованное Офисом президента.

"Мы уверены, что Путин не заинтересован просто какой-то территорией: городом или селом, Крымом или Донбассом. Он заинтересован в разрушении Украины полностью, присоединении земель независимой Украины к России", — сказал Зеленский.

"Удары по гражданским объектам, запугивание населения, публичные заявления окружения Путина в их медиа — все эти месседжи говорят о том, что, как они говорят, миссию они не выполнили и будут продолжать ее дальше [… ] Все эти месседжи говорят о том, что его целью являются не отдельные территории, а вся Украина. Поэтому Украине пока никто, кроме сил Украины и союзнического партнерства, ничего не гарантирует", — продолжил президент Украины.

Зеленский добавил, что перерыв в войне стал бы "серьезным вызовом для сохранения Украины и ее будущего" и проблемой замороженного конфликта для всей Европы.

По его словам, Украина имела опыт замораживания конфликта, в частности, после оккупации Крыма и части Донбасса.

"Это было похоже на то, что сейчас звучит в некоторых медиа и от некоторых лидеров. Они говорят, что нужна пауза. Но мы это уже проходили. Пауза в войне — это не пауза в войне, а пауза для Путина", — отметил Зеленский.

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