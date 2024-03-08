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Никто не хочет отправлять сухопутные войска в Украину, заявили министры обороны Германии и Финляндии. Однако, по их мнению, необходимо активнее поддерживать Украину оружием и боеприпасами.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал прекратить дебаты о возможном размещении сухопутных войск западных стран в Украине. "Никто на самом деле не хочет ввода войск в Украину, сейчас идет дискуссия об этом, так что мы должны прекратить ее на данном этапе", — заявил политик в пятницу, 8 марта, во время визита в Хельсинки.

Аналогичную позицию занимает и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. "Сейчас никто не поддерживает идею сухопутных войск, — сказал он. — Но все поддерживают более активную поддержку в виде оружия, боеприпасов и денег, и именно на этом мы должны сосредоточиться сейчас".

Писториус поддержал Шольца в споре о ракетах TAURUS

Между тем Писториус поставил под сомнение и важность дискуссии в Германии о передаче Украине крылатых ракет TAURUS. Ракеты большой дальности не решат эту войну, отметил министр. Он также напомнил слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о риске вовлечения Германии в войну России против Украины. "Именно по этой причине TAURUS до сих пор не были поставлены", — сказал Писториус.

Глава Минобороны ФРГ при этом указал на нехватку боеприпасов в Украине. "Мы должны сделать все возможное по всему миру, чтобы собрать, закупить и произвести все, что возможно, чтобы поддержать Украину как можно лучше", — заявил он.

Заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину

Дискуссия в европейских странах о возможной отправке войск западных государств в Украину была вызвана резонансным заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона на эту тему. "Сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить сухопутные войска (в Украину. — Ред.), но в динамическом развитии ничего исключать нельзя", — сказал он по итогам конференции в поддержку Украины, которая прошла в Париже 26 февраля.

После заявления Макрона идею отправки своих войск в Украину отвергли многие страны Запада, в том числе Германия, Великобритания, Чехия, Польша, Венгрия, Болгария, Испания и Италия. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что у НАТО нет планов отправки войск в Украину. Канада, которая тоже является членом Североатлантического альянса, заявила, что может теоретически разместить военных в Украине, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.

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