На протяжении последних 10 лет Ли Эрю преследуют два слова — "потеря связи". Именно такую причину ему озвучили в авиакомпании Malaysia Airlines, когда исчез рейс MH370, которым летел его сын Янлин.

"На протяжении многих лет я спрашивал, что вы имеете в виду под потерей связи? Мне кажется, что если вы потеряли связь с кем-то, вы должны иметь возможность восстановить ее", — говорит Ли.

Он и его жена Лю Шуанфэн — фермеры из деревни к югу от Пекина — изо всех сил пытались разгадать величайшую загадку в истории авиации.

8 марта 2014 года, менее чем через час после начала рутинного ночного полета из Куала-Лумпура в Пекин пилот пожелал спокойной ночи малайзийским авиадиспетчерам.

Самолет Boeing 777-200, на борту которого находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, должен был пересечь воздушное пространство Вьетнама.

Затем он резко изменил курс, и все электронные коммуникации прервались. Самолет повернул назад и сначала пролетел над Малайзией, а затем отправился в отдаленную южную часть Индийского океана и летел, пока у него предположительно не закончилось топливо.

Самая масштабная и дорогостоящая поисковая операция длилась четыре года, но никаких следов пропавшего авиалайнера обнаружить так и не удалось. Тысячи океанографов, инженеров-авиаконструкторов и поисковиков-любителей изучали фрагментарные данные о полете, пытаясь вычислить, где он закончился.

Для семей тех, кто находился на борту, это были 10 лет бесконечного горя и борьбы за продолжение поисков, чтобы наконец выяснить, что произошло с рейсом MH370 и почему.

Ли объехал весь мир в поддержку этой кампании. По его словам, он потратил все свои сбережения на поездки в Европу и Азию, а также на пляжи Мадагаскара, где были обнаружены обломки пропавшего самолета.

Он говорит, что хотел потрогать песок в том месте, где, возможно, его сына выбросило на берег. Он помнит, как кричал в Индийский океан Янлину, что он приехал, чтобы забрать его домой.

"Я отправлюсь хоть на край света, чтобы найти своего сына", — говорит он.

Супруги, которым сейчас за 60, живут в сельской местности китайской провинции Хэбэй. Большая часть их доходов уходит на оплату учебы детей, и у них никогда не было денег на путешествия.

Янлин был первым человеком в их деревне, который поступил в университет, и первым, кто получил работу за границей — в телекоммуникационной компании в Малайзии. На рейсе MH370 он возвращался в Китай, чтобы получить визу.

"До этого случая мы даже не бывали в соседнем городе Ханьдань", — говорит его отец.

Теперь, будучи опытными путешественниками, они вместе с другими семьями вернулись в Малайзию на памятные мероприятия по случаю 10-й годовщины исчезновения самолета.

Янлин был одним из 153 китайских пассажиров, летевших этим рейсом. Его родители входят в число примерно 40 китайских семей, которые отказались от выплат малайзийского правительства и подали судебные иски в Китае против авиакомпании, производителя самолета и других сторон.

За 10 лет жизни родственников изменились, но они все еще чувствуют себя прикованными к пропавшему самолету.

Грейс Натан сдавала выпускные экзамены по праву в Великобритании, когда пропал MH370. На борту находилась ее мать Энн. Сегодня Грейс — адвокат с собственной консультацией в Малайзии и мать двоих маленьких детей.

На памятной церемонии в Куала-Лумпуре она вспоминала, как держала в руках фотографию матери, когда шла к алтарю на своей свадьбе, и как ей не хватало материнских советов, когда она переживала две тяжелые беременности.

На выставке было представлено несколько обломков самолета — это единственные вещественные доказательства, которые были найдены. Среди них — элементы крыла, проржавевшие от долгого пребывания в море, с удивительно хрупкой на вид внутренней структурой.

В толпе присутствовал Блейн Гибсон, который нашел больше обломков, чем кто-либо другой.

Один из пестрой плеяды персонажей, втянутых в сагу о MH370, Гибсона можно назвать авантюристом-любителем. Он одевается в стиле Индианы Джонса и использует средства, вырученные от продажи семейного дома в Калифорнии, чтобы финансировать любовь к путешествиям. Он поставил перед собой задачу посетить все страны мира.

"Когда я присутствовал на мероприятии, посвященном годовщине, я узнал, что не было организованного прочесывания береговых линий на предмет плавающих обломков. Этого просто не было сделано. В то время они тратили миллионы долларов на подводные поиски. И я подумал, что, наверное, первый обломок этого самолета просто найдет кто-то, гуляющий по пляжу. И поскольку никто этим не занимался, я решил, что смогу сделать это сам".

По его словам, он занимался поисками в течение года на пляжах от Мьянмы до Мальдив, прежде чем нашел первый фрагмент — вертикальный стабилизатор самолета — на песчаной отмели в Мозамбике.

К тому времени на острове Реюньон был найден еще один крупный фрагмент крыла — флаперон. Это подтверждало, что самолет действительно упал в Индийский океан.

Все найденные обломки были обнаружены спустя 16 месяцев или более после исчезновения MH370, их выбросило на различные пляжи Восточной Африки.

Анализ преобладающих течений в южной части Индийского океана показал, что части фюзеляжа, скорее всего, были найдены в том месте, где Boeing предположительно упал.

Бывший ведущий малайзийский следователь по этому делу Аслам Хан объяснил, как они идентифицировали фрагменты. Серийные номера некоторых деталей были сопоставлены с записями производителя, что позволило с уверенностью подтвердить, что они принадлежат самолету Malaysia Airlines.

Специальные шрифты, использованные в трафаретной маркировке других частей, показали, что они почти наверняка принадлежали пропавшему самолету. Ни один другой Boeing 777 никогда не разбивался в Индийском океане.

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