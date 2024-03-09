Самый популярный человек в Украине, единственный потенциальный конкурент Владимира Зеленского на гипотетических президентских выборах — железный генерал Валерий Залужный займет пост посла Украины в Великобритании.

Вечером 7 марта на сайте украинского МИД появилось лаконичное сообщение: из него следовало, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. "Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", — говорилось в сообщении.

Несколькими часами позже эту информацию в ежедневном видеообращении подтвердил и сам Зеленский. "Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении работы для себя — дипломатическом… Наше сотрудничество с Британией должно только усиливаться", — заявил он.

Эти сообщения стали причиною некоторой информационной сумятицы: отдельные СМИ поспешили сообщить, что Валерий Залужный уже назначен послом в Лондоне.

На самом деле это, конечно, не так. Для назначения послом Киев должен получить согласие принимающей стороны (оно называется агреманом, это о нем шла речь в изначальном сообщении украинского МИД). Затем соответствующий указ должен подписать президент. Пока не было ни одного, ни второго — а эти формальности могут занять недели и месяцы, так что Залужного рано считать или называть послом.

Киевские комментаторы — в частности, бывший посол Украины в США Валерий Чалый — не преминули отметить, что практика международных отношений требует, чтобы процесс согласования посла и факт запроса на агреман проходили в обстановке совершенной тайности.

Очевидно, в Киеве это знали. И все же решили поделиться им с общественностью. Почему? Да потому что слишком неординарно выглядит назначение самого популярного человека в стране, к тому же не обладающего дипломатическим опытом, на должность посла в одном из ключевых для Украины государств.

Британский прецедент



Самый очевидный результат этого кадрового решения: Украина заполняет критически важную, особенно в условиях военного времени, вакансию посла в Лондоне — ключевого союзника Киева в войне, развязанной Россией.

Этот пост пустовал с лета прошлого года, и история предыдущего посла достойна отдельного упоминания, так как она дает исчерпывающее понимание о том, в какой обстановке, вероятно, придется работать Залужному в случае его назначения в Лондон.

До июля 2023 года послом Украины в Великобритании работал Вадим Пристайко, один из опытнейших украинских дипломатов. Во времена президентства Виктора Януковича он был послом в Канаде, при Петре Порошенко — работал заместителем главы МИД и послом Украины при НАТО. Считается, что он одним из первых среди представителей дипкорпуса начал сотрудничать с командой Зеленского — и за это получил от нового президента пост министра иностранных дел.

Позже Пристайко переместился на должность вице-премьера по европейской интеграции, а в июне 2020 года был назначен послом в Великобритании и, по свидетельствам наблюдателей, справлялся со своими обязанностями вполне неплохо. После начала полномасштабного вторжения Лондон стал одним из наиболее последовательных и убежденных союзников Киева в войне против России.

Критическим моментом в биографии Пристайко стал Вильнюсский саммит НАТО, который прошел в июле 2023 года. Украинская делегация ехала на него с заоблачными ожиданиями: Зеленский ожидал, что решением саммита станет декларация, гарантирующая Украине членство в НАТО после окончания войны, а то и немедленное приглашение в Альянс. Когда Зеленскому стало известно, что подобных обещаний Киеву никто давать не собирается, он разразился довольно резким твитом, который, в свою очередь, разозлил западных лидеров, собравшихся в Вильнюсе.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в кулуарах саммита заметил, что Украина, мол, могла бы быть более благодарной за всю поддержку, которую она получает от Запада. Владимир Зеленский ответил на просьбу прокомментировать эти слова Уоллеса с нескрываемым сарказмом: "Пусть он напишет мне, как нужно их благодарить… Мы можем каждое утро просыпаться и лично благодарить".

Вадим Пристайко в эфире британского Sky News, комментируя этот обмен репликами, сказал: "Я не думаю, что это здоровый сарказм… Саркастический комментарий британского министра получил такой же саркастический ответ президента Зеленского. Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен".

Через неделю после этого заявления Пристайко был уволен указом президента Зеленского.

Сам Зеленский никогда не комментировал это кадровое решение. Пристайко позже говорил, что "в принципе осознавал, что в ситуации, когда у нас настолько эмоционально принимаются все решения, решение (о моей отставке) может состояться очень легко, просто и эмоционально".

Так или иначе, с того времени должность посла в Великобритании оставалась вакантной.

Осенью прошлого года нее прочили ныне уже бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, однако считается, что коррупционные скандалы вокруг закупок его ведомства "потопили" его кандидатуру.

В последние недели вероятным новым послом в Лондоне называли нынешнего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Сейчас, несмотря на все формальности, вероятность того, что в Лондон поедет все-таки Валерий Залужный, является практически стопроцентной.

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