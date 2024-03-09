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Суд в Пакистане приговорил 22-летнего студента к смертной казни по обвинению в богохульстве из-за сообщений в мессенджере WhatsApp.

Суд провинции Пенджаб заявил, что подсудимый поделился фотографиями и видео с намерением оскорбить религиозные чувства мусульман.

По этому же делу к пожизненному заключению был приговорен 17-летний юноша. Оба отрицают свою вину.

Богохульство в Пакистане карается смертью. Некоторых подозреваемых линчевали еще до того, как их дела были переданы в суд.

Жалоба была подана в 2022 году подразделением по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана (FIA) в Лахоре, столице провинции Пенджаб.

В решении суда говорится, что 22-летний мужчина был приговорен к смертной казни за создание фотографий и видео, содержащих оскорбления пророка Мухаммеда и его жен.

Второму обвиняемому дали пожизненное заключение за распространение материалов.

Податель жалобы утверждал, что получил видео и фотографии с трех разных номеров мобильных телефонов.

Сотрудники FIA заявили, что проверили телефон истца и установили, что ему были отправлены "непристойные материалы".

Адвокаты молодых людей утверждали, что они "попали в ловушку".

Отец приговоренного к смертной казни, личность которого не разглашается, сообщил Би-би-си, что подает апелляцию в Верховный суд Лахора.

Законы против богохульства были впервые установлены британскими правителями Индии и расширены в 1980-х годах при военном правительстве Пакистана.

В августе прошлого года в восточном городе Джаранвала были сожжены десятки церквей и домов после того, как двое христиан были обвинены в осквернении Корана.

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