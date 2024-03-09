В Армении "активно обсуждается" идея членства в Евросоюзе, рассказал министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World в субботу, 9 марта.

"Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних трех-четырех лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС", — сказал Мирзоян.

Министр подчеркнул, что Ереван углубляет отношения с ЕС и США, "смотрит в сторону Востока", строит отношения с Индией, а также стремится "урегулировать отношения с соседями". По словам Мирзояна, у народа Армении "есть европейское стремление". "Как я уже сказал, мы проходим через процесс и посмотрим, каким будет его итог. На данный момент никто не может быть уверенным или предугадать конец этого процесса", — сказал глава МИД Армении.

Отдаление Армении от России

Как писало издание Hraparak, Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале марта говорил о планах подать заявку Армении на вступление в ЕС не позже осени 2024 года. Он пояснил, что интересы безопасности республики "требуют стать сильнее, если не в военном отношении, то хотя бы в экономическом".

После эскалации вооруженного конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в Ереване раскритиковали Россию за то, что она не оказала Армении должной поддержки. В феврале 2024 года власти объявили о заморозке членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В марте власти республики направили России официальное письмо о прекращении работы пограничной службы ФСБ РФ в ереванском аэропорту "Звартноц".

Пашинян прямо говорил, что республика ищет новых партнеров для военно-технического сотрудничества, поскольку не может его реализовывать только с Россией. В сентябре 2023 года Армения провела на своей территории совместные с США военные учения, задачей которых была подготовка к участию в международных миротворческих миссиях.

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