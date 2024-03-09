Foto: AFP/Scanpix
Фермеры из Германии, Польши и Чехии провели совместную акцию протеста против сельскохозяйственной политики ЕС и импорта дешевой сельхозпродукции из Украины. Как сообщили организаторы мероприятия с немецкой стороны, в ней приняли участие в общей сложности около 400 фермеров, прибывших в субботу, 9 марта, к стыку границ трех стран возле польского города Богатыня на 150 тракторах.

Протестующие заблокировали длинную дорогу с двумя круговыми развязками, что привело к образованию пробок, передает агентство dpa. Поскольку акция протеста проходила на польской стороне границы, полиция ФРГ была лишь проинформирована о ее проведении, но не имеет детальных сведений.

В совместном обращении к правительству Германии и Еврокомиссии аграрии призвали пересмотреть единую сельскохозяйственную политику ЕС. Они также подвергли критике принятый Брюсселем "Европейский зеленый курс" (European Green Deal), направленный на достижение климатической нейтральности странами-членами ЕС к 2050 году, в том числе, путем внедрения методов "устойчивого сельского хозяйства".

Чешские, немецкие и польские фермеры, кроме того, требуют не допустить бесконтрольного ввоза в Европу импортных товаров, например зерна из Украины, опасаясь, что он может разрушить рынки всех трех стран.

После полномасштабного вторжения России в Украину Брюссель приостановил действие всех импортных пошлин и квот на агропродукцию из Украины, чтобы помочь стране экономически.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit