Темпы производства снарядов в РФ могут обеспечить ее войскам ключевое преимущество в Украине, особенно если Киев останется без дополнительной помощи США, пишет CNN со ссылкой на разведданные НАТО.

Для ведения войны против Украины Россия производит около 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, или около 3 млн в год, в то время как США и Европа в совокупности могут производить лишь около 1,2 млн боеприпасов ежегодно для их передачи Киеву. Об этом со ссылкой на разведданные НАТО и западных чиновников говорится в материале CNN, опубликованном в понедельник, 11 марта.

По оценке собеседников телеканала, превосходящие темпы производства вооружений в РФ могут обеспечить ее войскам ключевое преимущество в преддверии нового российского наступления в этом году. "То, что сейчас происходит, — это производственная война, — цитирует CNN высокопоставленного представителя НАТО. — Исход в Украине зависит от того, насколько каждая сторона подготовлена ​​к ведению этой войны".

При этом даже поставленная американскими военными цель производить 100 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц к концу 2025 года, что составляет менее половины от ежемесячного производства в России, пока недостижима из-за блокирования нового пакета помощи Украине на 60 млрд долларов в Конгрессе, указывает CNN.

"Исход войны решит тот, кто будет выпускать больше снарядов"

По словам военных аналитиков, несмотря на поставку Украине западных систем вооружений, в том числе планирующуюся передачу истребителей F-16, по всей вероятности, не они будут решать исход войны — все будет зависеть от того, кто сможет выпускать больше артиллерийских снарядов.

Сейчас войска РФ выпускают около 10 тысяч снарядов в день против 2000 с украинской стороны. На некоторых участках более чем тысячекилометровой линии фронта это соотношение еще хуже, отметил представитель европейской разведки.

Российская военная машина "работает на полную мощность", но не добьется успехов в краткосрочной перспективе

Заводы по производству артиллерийских боеприпасов работают в РФ круглосуточно и без выходных, смены на них длятся по 12 часов. Около 3,5 млн россиян работают сейчас в оборонном секторе по сравнению с 2-2,5 млн до войны, пишет CNN со ссылкой на представителя НАТО. Кроме того, Россия ввозит боеприпасы из других стран, в том числе из Ирана и Северной Кореи.

"Россия задействовала все, что у нее есть, — сказал представитель разведки. — Их военная машина работает на полную мощность".

В то же время, по словам американских и европейских чиновников, этого все еще недостаточно для удовлетворения военных потребностей РФ, а представители западной разведки не ожидают, что Россия добьется серьезных успехов на поле боя в краткосрочной перспективе.

По словам собеседников CNN, у производственных мощностей РФ тоже есть предел: российские заводы, скорее всего, достигнут пика в следующем году. Тем не менее США и Европа производят для Украины значительно меньше, чем требуется, указывают источники телеканала.

Запад только начинает наращивать производственные мощности

Несмотря на превосходящие темпы производства в РФ, западные страны в конечном счете догонят эти показатели и будут производить более качественные боеприпасы, считают чиновники и военные, беседовавшие с CNN.

"Запад только начинает наращивать темпы строительства инфраструктуры, чтобы увеличить объемы производства боеприпасов", — отметил в разговоре с телеканалом заместитель командующего Европейским командованием Вооруженных сил США генерал-лейтенант Стивен Бешем.

В то же время представители разведки полагают, что ни одна из сторон не сможет добиться каких-либо крупных успехов в ближайшем будущем, но в долгосрочной перспективе математические расчеты благоприятствуют Москве, особенно если Украина останется без дополнительной помощи США.

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