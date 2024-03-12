В ночь на вторник власти сразу семи российских регионов сообщили об ударах беспилотных летательных аппаратов. Губернаторы Орловской и Нижегородской областей подтвердили, что в результате попаданий дронов начались пожары на расположенных там предприятиях топливно-энергетического комплекса.

Утром Министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи российские ПВО "уничтожили и перехватили" над российскими регионами 25 украинских беспилотников "самолетного типа". В сообщении российского военного ведомства сказано, что над Белгородской областью были уничтожены семь дронов, над Курской — 11, над Московской и Орловской — по два, а в Брянской, Ленинградской и Тульской области — по одному.

При этом сообщение Министерство обороны не упоминает удар по НПЗ в Нижегородской области, о котором писал губернатор региона.

Власти Украины, которая сама почти ежедневно подвергается нападениям дронов, запускаемых армией РФ, пока не комментировали заявления Минобороны РФ. Киев официально причастность к ударам по российским топливным предприятиям не подтверждает, но и не оспаривает.

Как недавно объяснял наш обозреватель Илья Абишев, география ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтехранилищам ширится.

До 12 марта по меньшей мере шесть крупных российских предприятий топливной промышленности подверглись атакам беспилотников.

НПЗ в Орле и Нижегородской области



Ночью о "падении БПЛА" на один из расположенных в Орле объектов топливно-энергетического комплекса написал в своем телеграм-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков. "На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет", — пишет губернатор.

Жители Орла и российские СМИ публикуют фотографии, на которых виден мощный пожар и высокий столб дыма.

Представитель правительства Орловской области сообщил агентству ТАСС, что в результате попадания беспилотника по нефтехранилищу в Орле загорелся один из резервуаров. Как говорит собеседник агентства, в тушении пожара принимают участие более 60 человек и пожарный поезд.

Правительство Орловской области сообщает, что площадь пожара составляет 100 кв. метров.

Мэр Орла Юрий Парахин также пишет, что власти эвакуировали 17 жильцов двух многоэтажных домов, расположенных рядом с топливным объектом.

По данным некоторых СМИ, пожар начался на нефтебазе, расположенной на Семинарской улице. Судя по онлайн-картам, на Семинарской улице находится объект компании "Орелнефтепродукт" (входит в структуру "Роснефти"), однако пока нет подтверждения, что пожар произошел именно там.

Через некоторое время, уже утром, поступило сообщение о пожаре на еще одном НПЗ, который расположен в Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в своем телеграм-канале, что беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кстово.

"Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса, была совершена атака беспилотных летательных аппаратов", — пишет Никитин в своем телеграм-канале.

Он добавляет, что в результате удара произошло возгорание "на одной из установок по переработке нефти", и "по предварительным данным, пострадавших нет".

Местная газета "Земля Кстовская" пишет, что на территории Нижегородского НПЗ "произошло возгорание, на данный момент очевидцы видят столб дыма и огонь".

Как передает ТАСС, компания "Лукойл", которой принадлежит Нижегородский НПЗ, сообщает о том, что работа технологической установки на предприятии приостановлена "в связи с инцидентом". О каком именно инциденте идет речь, не уточнялось.

"Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"", — цитирует ТАСС заявление "Лукойла".

Нижегородский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

В конце января официальное российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на свои анонимные источники сообщало, что в Кстово были обезврежены два беспилотника. До ближайшей точки на подконтрольной Киеву территории Украины от Кстово около 800 км по прямой (при том что беспилотники не всегда летают по прямой). Источник агентства тогда сообщал, что они летели со стороны Рязанской области на крайне низкой высоте 50 м и были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы.

Сообщения о беспилотниках еще в пяти регионах



В ночь на вторник об ударах дронов говорили власти еще пяти российских регионов.

Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что в ночь на вторник в Раменском городском округе силы ПВО сбили беспилотник, который, по его словам, "летел на Москву". "На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — пишет Собянин.

Раменский округ находится к юго-востоку от Москвы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пишет, что в результате атаки украинского беспилотника в Белгородском районе была повреждена линия электропередачи, что привело к отключению электричества в семи населенных пунктах.

Все перечисленные губернатором села, которые остались без света, расположены недалеко от границы с Харьковской областью Украины.

Гладков пишет, что украинский беспилотник "сбросил четыре взрывных устройства", в результате чего никто не пострадал, но повреждения получила линия электропередачи.

"Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", — пишет Гладков.

Власти Украины сообщения Гладкова не комментировали. Практически одновременно с заявлением белгородского губернатора в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, "над Воронежем обнаружен и уничтожен БПЛА". "По предварительным данным, последствий на земле нет", — утверждает Гусев и добавляет, что "режим опасности от воздушных целей не вводился".

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале, что над регионом сбиты еще пять беспилотников. Ранее он говорил об одном дроне, который был сбит российской ПВО.

Министерство региональной безопасности Тульской области также сообщает, что над регионом был сбит дрон, в результате чего пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.

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