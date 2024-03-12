Украинские военные остановили наступление армии России на востоке Украины, заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV президент страны Владимир Зеленский.

Телеканал напомнил, что 19 февраля в своем обращении Зеленский говорил, что ВСУ находятся в "очень тяжелой ситуации" на нескольких частях фронта. В интервью BFM TV он оценил ситуацию на поле боя более позитивно.

"Ситуация намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев. У нас были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских дронов" — приводит цитаты Зеленского канал.

При этом президент Украины отметил, что ситуация может измениться через "месяц или неделю", если ВСУ не получат достаточной поддержки. Комментируя захват Авдеевки, Зеленский сказал, что российские войска не захватили город, а полностью разрушили его.

Президент Украины исключил любое перемирие, отвечая на слова папы римского Франциска, призвавшего набраться смелости поднять белый флаг и вести переговоры. "Для Путина перерыв — это кислород. Это не переговоры, это способ восстановления боеспособности своей армии и обучение новобранцев", — заявил Зеленский, добавив, что Россия воспользуется перемирием, чтобы производить больше боеприпасов.

Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который в конце февраля не исключил возможность отправки западных войск в Украину, Зеленский сказал, что пока Украина держится, французская армия может оставаться во Франции.

"Но если Путин пойдет войной на ту или иную страну НАТО, тогда страны НАТО будут решать, как и в каком количестве отправлять или не отправлять своих воинов, свои армии, боевые бригады и батальоны", — отметил Зеленский (цитата по "Европейской правде").

По словам президента Украины, его страна не нуждается в иностранных войсках, но приветствовала бы отправку инструкторов и технического персонала из стран, которые предоставляют Киеву военную помощь.

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