Foto: Telegram @v_v_demidov

Украинский беспилотник врезался днем 12 марта в здание администрации Белгорода, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам российского чиновника, в результате пострадали два человека: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию.

В здании выбиты окна и поврежден фасад.

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал в Telegram фото последствий удара по администрации.

Белгородская область с ночи 12 марта подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Вооруженные группы россиян, воюющих на стороне Украины, как утверждается, проникли в приграничные районы региона. ФСБ и Минобороны РФ это отрицают.

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