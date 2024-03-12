По словам российского чиновника, в результате пострадали два человека: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию.

Белгородская область с ночи 12 марта подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Вооруженные группы россиян, воюющих на стороне Украины, как утверждается, проникли в приграничные районы региона. ФСБ и Минобороны РФ это отрицают.