Украинский беспилотник врезался днем 12 марта в здание администрации Белгорода, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам российского чиновника, в результате пострадали два человека: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию.
В здании выбиты окна и поврежден фасад.
Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал в Telegram фото последствий удара по администрации.
Белгородская область с ночи 12 марта подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Вооруженные группы россиян, воюющих на стороне Украины, как утверждается, проникли в приграничные районы региона. ФСБ и Минобороны РФ это отрицают.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit