Судно с 200 кг продовольствия для мирных жителей сектора Газа утром во вторник отплыло из кипрского порта Ларнака, сообщает Politico. Это первый рейс в рамках работы нового гуманитарного коридора.

Ожидается, что корабль достигнет берегов Газы через два дня. Для разгрузки будет использован специальный плавучий модуль, поскольку на территории палестинского региона нет действующего порта.

Миссию по доставке гуманитарной помощи с Кипра организует американская благотворительная организация World Central Kitchen при поддержке коллег из испанской Open Arms. Финансирование для рейса во многом обеспечили ОАЭ.

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что рассчитывает на постоянную работу гуманитарного коридора, который свяжет островное государство и сектор Газа.

В конце февраля делегаты ООН заявили о высоком риске голода в секторе Газа на фоне военной операции Израиля против террористической группировки ХАМАС, которая 7 октября напала на приграничные районы, убила более 1200 и взяла в плен более 240 человек. Подконтрольное боевикам министерство здравоохранения сектора Газа утверждает, что в результате ответных действий израильской армии погибли более 30 тысяч палестинцев.

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