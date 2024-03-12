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Еврокомиссия выступила за переход к новому этапу евроинтеграции Боснии и Герцеговины. "Сегодня мы примем решение о рекомендации Европейскому совету начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

По ее словам, балканское государство сделало "впечатляющие шаги" на пути в ЕС и выполнило условия, которые Брюссель выдвинул перед началом переговоров. "Босния теперь полностью поддерживает нашу внешнюю политику и политику безопасности, что имеет решающее значение в эти времена геополитических потрясений", — указала глава Еврокомиссии. Кроме того, она упомянула борьбу с нелегальной миграцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, а также меры по примирению различных этнических групп.

Еврокомиссия опубликует отчет с подробным описанием того, как Сараево выполнил необходимые критерии. Решение о начале официальных переговоров требует единогласного одобрения лидеров 27 стран ЕС. Этот вопрос может быть включен в повестку саммита Евросоюза 21-22 марта.

Евросоюз предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в декабре 2022 года. Объявляя об этом решении, председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал его "сигналом" для жителей балканской республики. В то же время предоставление статуса кандидата указывает на "явное ожидание проведения реформ новыми властями", заявил Мишель, отметив, что Брюссель ждет от Сараево улучшений в борьбе с коррупцией и в госуправлении.

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в Евросоюз в 2016 году, но получила рекомендацию Еврокомиссии предоставить статус кандидата лишь в октябре 2022 года. В декабре 2023 года лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Сараево, когда будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям Брюсселя. Главное внимание при этом сконцентрировано на демократии и эффективном госуправлении, а также соблюдении принципов правового государства и прав человека.

Решение о начале переговоров о вступлении в ЕС ранее было принято в отношении Украины и Молдовы.

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