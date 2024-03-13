Власти США заявили, что в ближайшее время отправят Украине новый пакет военной помощи на сумму 300 млн долларов, в который войдут боеприпасы, оружие и оборудование. Однако президент США Джо Байден заявил, что для поддержки Киева этого совершенно не достаточно, и в очередной раз призвал Конгресс как можно быстрее одобрить закон о выделении намного более значительной суммы.

Пакет, о котором во вторник сообщил Вашингтон, — первый транш помощи от США Украине этом году. Последний раз Киев получал американскую помощь 27 декабря прошлого года.

В официальном сообщении на сайте Пентагона сказано, что в рамках нового пакета Украина получит:

Противовоздушные ракеты "Стингер";

Дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

155-миллиметровые артиллерийские снаряды, в том числе фугасные и кластерные;

105-миллиметровые снаряды;

Противотанковые гранатометы AT-4;

Патроны для огнестрельного оружия;

Взрывные заряды для устранения препятствий;

Запчасти и другое дополнительное оборудование.

В опубликованном Пентагоном списке прямо не упоминаются баллистические ракеты ATACMS (о том, что они могут быть частью нового пакета, ранее писало издание Politico). Однако такие ракеты запускаются при помощи установок HIMARS, о боеприпасах для которых Министерство обороны США написало.

Во вторник также стало известно, что новый пакет помощи Украине выделит Дания: эта страна отправит Киеву снаряды и артиллерийские системы на сумму 336 млн долларов.

Почему буксует закон о помощи Украине

О выделении нового пакета помощи сообщил президент США Джо Байден. Он объяснил, что его удалось направить за счет средств, сэкономленных в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона.

"Того, что мы одобрили сегодня, совсем не достаточно, — сказал Байден во время переговоров в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьером Дональдом Туском. — Конгресс должен немедленно принять предложенный обеими партиями законопроект о национальной безопасности, который включает помощь Украине".

Администрация Байдена попросила Конгресс одобрить намного более масштабную помощь Украине на сумму около 60 млрд долларов.

Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов уже одобрил Сенат, но он по-прежнему заблокирован в Палате представителей из-за позиции сторонников экс-президента Дональда Трампа и назначенного ими спикера Майка Джонсона.

Некоторые республиканцы увязывают одобрение помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США и мерами по борьбе с нелегальной миграцией. Однако в Республиканской партии есть и те, кто принципиально высказывается против оказания помощи Киеву.

Во вторник группа как республиканских, так и демократических членов Палаты представителей США начала собирать подписи под специальной петицией, которая может вынудить депутатов принять закон о помощи Украине. Однако для этого необходимо собрать голоса 218 членов Палаты представителей, то есть ее большинство.

Агентство Reuters отмечает, что подавляющее большинство республиканских конгрессменов (около 70%) готовы поддержать законопроект в том случае, если Джонсон поставит его на голосование. Однако подпись под петицией вопреки официальной позиции Республиканской партии — это важнейший политический шаг, на который в год выборов будут готовы пойти далеко не все депутаты, отмечает агентство.

Недостаток боеприпасов

Украинские и западные официальные лица признают, что задержка с выделением американской военной помощи уже вредит положению Украины на поле боя.

В том числе Вооруженным силам Украины не хватает снарядов. На этой неделе американская телекомпания CNN сообщила со ссылкой на данные западной разведки, что сейчас Россия выстреливает около 10 тыс. снарядов в день — по сравнению с примерно 2 тыс., которые использует на фронте Украина. Сотрудник европейских спецслужб сообщил этому СМИ, что в некоторых местах на передовой ситуация еще хуже.

Кроме того, Украина потеряла значительное количество предоставленной Западом военной техники во время неудавшегося наступления летом 2023 года и нуждается в пополнении своего арсенала.

На фоне недостатка боеприпасов у Украины Россия продолжает наступление на нескольких участках линии фронта. В феврале армии РФ удалось взять город Авдеевка в Донецкой области, что стало первым значительным успехом российских военных за многие месяцы войны.

Во время пресс-конференции с Туском и Дудой Байден призвал конгрессменов действовать "пока не будет слишком поздно". "Пока не поздно. Потому что, как помнит Польша, Россия не остановится в Украине. По моему мнению, Путин продолжит идти вперед, что создаст угрозу для Европы, США и всего свободного мира", — заявил президент США.

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