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Войска РФ в ночь на 13 марта атаковали беспилотниками Сумскую область, один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом, сообщили власти региона. Повреждены 30 квартир, 15 из них разрушены.

По данным на 07:00 по местному времени, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сумской областной военной администрации, из-под завалов удалось спасти 10 человек, восьми из них потребовалась помощь врачей.

"К сожалению, есть погибшие (информация уточняется)", — говорится в сообщении. Спасательная операция на момент написания новости завершена не была.

Российские войска ежедневно наносят удары по территории Украины, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры. Так, вечером 12 марта в Кривом Роге ракета попала в многоэтажный жилой дом. По данным на утро 13 марта, погибли четыре человека — одна из пострадавших, несмотря на все усилия врачей, умерла в больнице. 43 человека, в том числе 12 детей, пострадали.

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