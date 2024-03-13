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Европарламент принял Закон об искусственном интеллекте (AI Act), устанавливающие правила использования этой технологии в соответствии с основными правами человека. Подобный закон одобрен впервые в мире, отмечается в пресс-релизе.

Законопроект поддержали 532 парламентария, 46 проголосовали против, еще 49 депутатов воздержались.

Новые правила запрещают применение искусственного интеллекта в программах, нарушающих права человека. В качестве примеров Европарламент приводит использование фотографий из соцсетей в создании баз данных для распознавания лиц, системы социального рейтинга, анализ записей с камер видеонаблюдения для оценки психологического состояния работников и учащихся.

Большинство ограничений распространяется в том числе на использование искусственного интеллекта в работе правоохранительных органов. Немногочисленные исключения подразумевают получение судебного или административного ордера. Также допустимо применять ИИ-сервисы для поисков пропавших людей или предотвращения выявленных конкретных террористических угроз.

Также закон вводить классификацию ИИ-систем в зависимости от степени риска для человека и общества. Для сервисов с высоким уровнем риска, в том числе применяемых государственными учреждениями, предусмотрены четкие правила использования и контроля со стороны администраторов. Системы общего назначения (например, чат-боты и приложения по созданию изображений) должны быть прозрачными для пользователей и соблюдать авторское право.

Контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, должен маркироваться соответствующим примечанием. Это правило распространяется на тексты, изображения, аудио и видео, в том числе "дипфейки".

Закон предусматривает создание на национальном и европейском уровне специализированных учреждений, которые помогут IT-компаниям и индивидуальным разработчикам учесть новые правила в своих продуктах.

После голосования в Европарламенте закон должен одобрить Совет Евросоюза. Новые правила вступят в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС и начнут полностью применяться еще через два года.

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