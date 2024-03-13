Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, в соответствии с которым соцсеть TikTok может быть заблокирована в США. Теперь документ отправится в Сенат, однако как проголосуют сенаторы — пока неясно.

В нижней палате за проект проголосовали 352 конгрессменов, против — 65.

Законопроект позволяет ввести запрет на TikTok в магазинах приложений до тех пор, пока платформа, которой пользуются около 170 миллионов американцев, не будет выведена из материнской компании — китайской ByteDance.

Законодатели утверждают, что ByteDance имеет связи с китайской компартией, однако компания отрицает это.

Власти США уже пытались ограничить доступ к приложению, ссылаясь на риски для национальной безопасности.

Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроект, если он пройдет в Сенате.

Если это случится, у ByteDance будет чуть больше пяти месяцев с момента его принятия, чтобы выполнить требования.

TikTok попал под микроскоп американских законодателей в связи с тем, как его алгоритм отбирает контент для пользователей по самым разным вопросам, начиная от подростковой депрессии и заканчивая конфликтом на Ближнем Востоке.

Американские чиновники утверждают, что, будучи китайской компанией, TikTok потенциально дает Пекину возможность собирать данные об американцах и влиять на общественное мнение. С платформой законодатели борются уже несколько лет.

Противники законопроекта заявили, что правительство не должно заниматься запретом бизнеса, и высказали опасения по поводу свободы слова. Они также заявили, что TikTok предпринял ряд шагов, чтобы смягчить опасения американских властей, в том числе обеспечил хранение всех данных американских пользователей на территории страны, а не за рубежом.

Незадолго до голосования законодатель от штата Кентукки Томас Масси отклонил законопроект, направленный на принудительную продажу TikTok, заявив, что его можно было бы назвать "Законом о защите и улучшении Facebook".

Он и некоторые другие республиканцы опасаются, что удаление TikTok откроет новые возможности для фейсбука и других приложений компании Meta.

Тикток уже не раз становился предметом пристального внимания американских властей, и пока платформе удавалось сопротивляться. В 2020 году тогдашний президент Дональд Трамп пытался запретить приложение исполнительным указом, но это ему не удалось — американские суды выступили против.

По результатам недавнего опроса, 31% взрослых американцев высказался за введение общенационального запрета на использование TikTok, 35% — против.

Приложение TikTok уже запрещено использовать на правительственных устройствах в нескольких западных странах, включая страны, входящие в разведгруппу "Пяти глаз" — США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию, а также на телефонах сотрудников Еврокомиссии и НАТО.

Запрет тиктока в США может создать "радикальный" прецедент для регулирования социальных сетей во всем мире, считает доктор Георгиос Самарас, доцент кафедры государственной политики в Королевском колледже Лондона.

"Это открывает путь к очень специфическому подходу… Вместо того чтобы регулировать социальные медиаплатформы, просто избавиться от них", — сказал он в интервью CNN.

Компания TikTok уже отреагировала на решение конгрессменов, осудив ускоренное рассмотрение законопроекта в Палате представителей и их решение провести на прошлой неделе закрытый брифинг для членов Палаты, на котором обсуждались проблемы национальной безопасности, которые якобы создает приложение.

"Этот процесс был тайным, и законопроект протащили по одной причине: это запрет, — говорится в заявлении представителя TikTok. — Мы надеемся, что Сенат рассмотрит факты, прислушается к своим избирателям и осознает последствия для экономики, 7 миллионов малых предприятий и 170 миллионов американцев, которые пользуются нашим сервисом".

Как сообщали СМИ, TikTok в последние годы тратит миллионы на лоббирование в Вашингтоне. Согласно данным непартийной платформы OpenSecrets и анализу The Wall Street Journal, с 2019 года материнская компания ByteDance потратила около 21,3 млн долларов на услуги лоббистов.

Компания также может оспорить закон в суде, ссылаясь на нарушение Первой поправки к Конституции США. В прошлом году штат Монтана уже запретил приложение, однако федеральный судья заблокировал это решение, сославшись на необходимость защиты свободы слова.

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