Европейский парламент считает, что настало время начать диалог с Арменией о либерализации визового режима. Об этом говорится в резолюции, принятой в среду, 13 марта, в Страсбурге. За нее проголосовали 504 депутата, 4 выступили против, 32 воздержались. Дискуссия на тему сближения Брюсселя и Еревана прошла в Европарламенте в конце февраля.

Сближение ЕС и Армении

Европарламент приветствует сильное желание Армении укрепить и сделать приоритетными свои отношения с ЕС и полагает, что Европейский Союз должен "воспользоваться этим потенциальным геополитическим сдвигом и помочь Армении более прочно закрепиться в сообществе демократий".

Еврокомиссии и странам ЕС следует начать работу над дорожной картой для выведения отношений с Арменией на качественно новый уровень, считают депутаты. Опыт Украины, Грузии и Молдовы должен послужить хорошей основой для постепенной интеграции Армении с единым рынком Евросоюза, что должно принести Еревану ощутимые выгоды.

Армения и Россия

"РФ стремится подорвать демократические основы Армении, сеет хаос и дестабилизацию путем постоянных попыток вмешательства, включая дезинформационные кампании", — сказано в резолюции Европарламента. При этом армянская экономика по-прежнему в значительной степени зависит от России, на которую приходится около 35 процентов внешней торговли Армении, в частности, в энергетическом секторе.

Более того, Москва может попытаться использовать против Еревана различные угрозы, чтобы наказать ее за независимый политический и стратегический выбор, прогнозируют евродепутаты. В этом случае ЕС должен быть готов оказать "оперативную помощь Армении, чтобы смягчить негативные последствия".

Военная помощь

Евросоюзу необходимо укреплять сотрудничество с Арменией в области обороны и выделить ей военную помощь через Европейский фонд мира, решил Европарламент. Он приветствует оборонительную военную поддержку, которую Армении предоставляют несколько стран ЕС, и призывает другие государства к аналогичным инициативам. Гражданскую миссию EUMA следует расширить и продлить ее мандат после 2025 года, заявили европарламентарии.

Они подчеркнули, что ЕС должен быть готов ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, угрожающих суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении.

Армения и Азербайджан

Европарламент всецело выступает за возобновление переговоров между Ереваном и Баку по всем нерешенным вопросам с целью заключения мирного договора. Помимо этого Брюссель призывает Баку начать диалог с карабахскими армянами, чтобы обеспечить соблюдение их прав и гарантировать их безопасность, включая их право вернуться в свои дома и жить в безопасности и в достойных условиях. Кроме того, депутаты призвали Азербайджан освободить из заключения всех жителей Нагорного Карабаха и граждан Армении.

Парламент Европейского Союза решительно не согласен с тоном некоторых заявлений лидеров Еврокомиссии и Евросовета, поздравивших президента Ильхама Алиева с переизбранием, "не упомянув отсутствие демократии в Азербайджане и ошибочно назвав Азербайджан надежным партнером". "Эти заявления не отражают позицию ЕС и никогда не должны были быть сделаны после того, как Азербайджан был виновен в этнической чистке в Нагорном Карабахе", — сказано в резолюции Европарламента.

Начало сближения Брюсселя и Еревана

Гражданская миссия ЕС в Армении (EUMA) заработала 20 февраля 2023 года. Это нейтральная мониторинговая миссия, которая действует на армянско-азербайджанской границе, причем исключительно на армянской территории, поскольку Азербайджан отказывается ее впускать. Она рассчитана на два года с целью способствовать стабильности в приграничных районах Армении и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на выступлении в Европарламенте 17 октября 2023 года призвал к укреплению отношений, подчеркнув, что "Армения готова быть ближе к ЕС настолько, насколько ЕС считает это возможным".

В феврале Армения и Евросоюз решили работать "над новой амбициозной программой сотрудничества", сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель после заседания Совета партнерства ЕС-Армения. А уже в марте глава МИД Армении Арарат Мирзоян упомянул возможность подачи Ереваном заявки на получение статуса кандидата на членство в ЕС.

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