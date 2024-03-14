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В ночь на 14 марта армия РФ запустила по территории Украины 36 ударных беспилотников "Шахед". По данным Генштаба ВСУ, 22 дрона были уничтожены силами ПВО.

Украинское командование в своей сводке не уточнило, какие повреждения нанесли беспилотники, достигшие целей. О погибших и пострадавших также не сообщается.

В администрации Сумской области заявили, что Россия атаковала дронами гражданскую инфраструктуру четырех городов региона: Сум, Шостки, Тростянца и Белополья. По Шосткам и Тростянцу также были нанесены ракетные удары. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, еще один беспилотник попал в частный сектор в центре города. Утверждается, что мирные жители не пострадали.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов добавил, что в ночь на четверг российская армия выпустила по городу ракету С-300. Она упала в районе лесополосы, обошлось без жертв.

За прошедшие сутки российские военные подвергли авиационным обстрелам населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей, отмечается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Под артиллерийским огнем были около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", — уточнили в украинском командовании.

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