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Вечером 12 марта российские военные нанесли удар по Мирнограду в Донецкой области, сообщили власти украинского региона. Погибли два мирных жителя, еще пятеро получили ранения.

По словам главы областной администрации Вадима Филашкина, около 23:00 на город была сброшена авиабомба, которая попала в пятиэтажку. Всего повреждения получили четыре многоквартирных дома и девять автомобилей.

В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что под завалами были обнаружены тела 76-летней женщины и 68-летнего мужчины. Спасательная операция завершена, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В своем Telegram-канале Филашкин отметил, что всего за минувшие сутки населенные пункты Донецкой области 17 раз подверглись российским обстрелам. По меньшей мере шесть мирных жителей получили ранения за пределами Мирнограда.

В ночь на среду российский дрон также попал в многоэтажный дом в Сумах. Местные власти сообщили, что в результате удара есть погибшие, но не уточнили их число.

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