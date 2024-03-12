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В городе Кривой Рог, в Днепропетровской области Украины, в результате российской атаки три человека погибли, в больницы доставлены более 30 пострадавших, сообщает Радио "Свобода".

Среди тяжело раненых есть ребенок, сообщил вечером во вторник глава военной администрации региона Сергей Лысак. Позднее Лысак написал в телеграм-канале, что в результате атаки пострадали семь детей. А всего раненых — 36. В городе загорелись два жилых дома — девятиэтажный и пятиэтажный.

Сообщение о произошедшем в соцсетях разместил и президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что в Кривом Роге идет спасательная операция после ракетной атаки, людей ищут под завалами. "Разрушение в девятиэтажном жилом доме. Много раненых, среди них тяжелые… Двое погибших. Мои соболезнования родным и близким", — написал Зеленский.

Российская сторона атаку не комментировала. Москва на протяжении всей войны отрицает намеренные удары по гражданским объектам в Украине.

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