Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что диверсионные группы превратили Курскую и Белгородские области, два приграничных региона России, в "зоны активных боевых действий". Российские власти утверждают, что попытки прорыва через границу были сорваны.

Юсов сказал в эфире украинского телевидения, что в российские регионы прорываются "граждане РФ, которые не имя других вариантов, с оружием в руках защищают свои гражданские права в борьбе против режима Путина".

"Курская и Белгородская область — это сейчас территория активных боевых действий. Это то, что мы можем констатировать", — заявил представитель ГУР (цитата по телеканалу "Интер").

В течение четверга Белгород также подвергался обстрелам, в результате которых погибли по меньшей мере два человека, еще около девяти пострадали.

О намерении войти на территорию приграничных областей заявили три вооруженные группы, которые были сформированы в Украине и, предположительно, состоят из граждан России: легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (признаны в России террористическими организациями и запрещены), а также "Сибирский батальон".

12 марта Минобороны России объявило, что российские подразделения сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию России в районе Сподарюшино в Белгородской области. В результате боев, по данным ведомства, были убиты до 195 украинских военнослужащих и пять танков. Подтверждений этой информации нет.

О боях с "украинскими диверсантами" в приграничных районах Белгородской и Курской областей ранее писали также российские "военкоры". По их данным, число погибших среди нападавших было гораздо меньше.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два человека погибли и не менее 20 получили ранения в результате нападения на границе.

Поздно вечером в четверг Гладков сообщил, что посетил Грайворонский городской округ, в том числе село Козинка, где шли боевые действия.

Он также опубликовал несколько фотографий происходящего.

"Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные", — написал Гладков.

В пятницу утром Гладков сообщил, что из Грайворонского городского округа эвакуированы около 400 человек, в том числе жители приграничных населенных пунктов Гора-Подол, Глотово и Козинки.

"Те жители, которые во время подомового обхода приняли решение остаться в своих домах, если они передумают, мы готовы им помочь свои дома покинуть", — написал Гладков на своей странице в сети "ВКонтакте".

Губернатор также пишет, что в течение четверга ранения получили 22 жителя Белгорода, Белгородского района и Грайворонского округа. По состоянию на утро пятницы девять из них остаются в больнице.

Кроме того, в больнице находятся еще четыре жителя, которые получили ранения в четверг, пишет Гладков. Пять из 13 госпитализированных — в тяжелом состоянии, добавляет он.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинская диверсионно-разведывательная группа безуспешно пыталась войти в поселок Теткино.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что сотрудники ведомства совместно с военными и пограничниками ФСБ России участвуют в отражении нападения в поселке.

С начала недели приграничные области России подвергаются массированным атакам дронов, обстрелам, а также нападениям диверсантов.

Последний раз подразделения легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" заходили на территорию России в начале лета прошлого года. Тогда они заявили о захвате села Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области, у самой границы с Украиной.

До этого диверсанты заходили на погранпункт "Грайворон" в Белгородской области, а также в два приграничных села в Брянской области.

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