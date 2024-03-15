Конгресс депутатов Испании проголосовал за спорный закон об амнистии, которая коснется активистов движения за независимость Каталонии. Законопроект поддержали 178 депутатов из 350. Он должен прекратить уголовные дела против лиц, обвиняемых в сепаратистской деятельности. Многие из этих дел связаны с референдумом 2017 года о независимости Каталонии, который центральное правительство Испании тогда не признало.

Далее законопроект отправляется на утверждение в Сенат, в котором доминирует оппозиционная Народная партия. Однако Сенат не сможет помешать принятию закона, он может лишь затормозить его вступление в силу.

В случае отклонения закона сенаторами он вернется в нижнюю палату, которая сможет окончательно принять его большинством голосов, вероятно, в середине мая.

Каталонские националистические партии являются одним из главных элементов хрупкой и разношерстной правящей коалиции во главе с лидером Социалистической партии Педро Санчесом.

Главным условием их поддержки правительства был закон об амнистии. В январе две каталонские партии заблокировали первую редакцию законопроекта, заявляя, что она не защищала каталонских политиков от перспективы уголовного преследования за терроризм.

В новой редакции написано, что амнистируемые лица могут преследоваться за терроризм только в общеевропейской интерпретации этого понятия, а не в более широком испанском определении.

Это касается, в частности, бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона, против которого в Испании заведено дело по обвинению в терроризме в связи с протестами 2019 года. Он с 2017 года живет в Бельгии вне досягаемости испанского правосудия.

Три года назад предыдущее правительство Санчеса помиловало девять человек, осужденных на длительные тюремные сроки в связи с событиями 2017 года. Однако новая амнистия может распространяться на сотни людей.

В Каталонии на 12 мая назначены новые выборы в региональный парламент. Если сроки вступления закона об амнистии в силу не сорвутся, то вскоре после этого Пучдемон сможет вернуться на родину свободным человеком, а его партия "Вместе за Каталонию" сможет снова выдвинуть его на пост президента региона. На это уже намекнул генеральный секретарь партии Жорди Турулл.

Консервативная оппозиция резко раскритиковала законопроект, принятый депутатами. Премьер Санчес "выполнил все" требования сепаратистов, лишь бы только "ненадолго" остаться при власти, заявил лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо.

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