Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Берлине с канцлером ФРГ Германии Олафом Шольцем и польским премьером Дональдом Туском, чтобы выработать общую позицию европейских стран по поводу военной помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Накануне между европейскими соратниками Киева наметился раскол. Макрон заявил, что ситуация в Украине угрожает безопасности французов и всех жителей Европы. По его словам, в случае победы российских сил, безопасность в Европе будет сведена к нулю.

Шольц, в свою очередь, публично высказывает куда более осторожную позицию. В частности, он исключил размещение на территории Украины немецких крылатых ракет "Таурус".

В последние месяцы украинские военные сталкиваются с катастрофической нехваткой вооружений. После того, как правые республиканцы в Конгрессе заблокировали пакет военной помощи Украине на сумму 60 млрд долларов, в адрес Шольца все чаще звучат призывы увеличить объемы военной помощи Киеву.

"Меньше слов, больше вооружений"

Германия по-прежнему остается крупнейшим в Европе поставщиком помощи ВСУ. Однако польский премьер Дональд Туск (он присоединился к Макрону и Шольцу в пятницу), накануне заявил, что Польша, Германия и Франция должны действовать сообща, "мобилизовав [для помощи Украине] всю Европу".

"Как выглядит настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов, больше вооружений", — написал он в пятницу в социальных сетях.

Разногласия между Парижем и Берлином усилились в последние несколько недель, после того как канцлер Германии заявил, что для присмотра за ракетами большой дальности Taurus на территорию Украины придется отправить и немецких военнослужащих.

Президент Макрон также разозлил некоторых европейских партнеров, заявив, что не может полностью исключать отправку в Украину западных войск. В большом интервью французскому телевидению в четверг вечером он уточнил, что самому ему не хотелось бы такого развития событий, однако "все подобные варианты возможны".

Подчеркнув, что целью Франции является достижение мира, он предупредил, что Россия стремится расширить свое влияние и одной Украиной не ограничится. "Если мы оставим Украину в одиночестве, позволив Москве выиграть эту войну, дальше Россия будет угрожать уже Молдове, Румынии и Польше", — заявил французский президент.

"Не иссякает мужество, но заканчиваются боеприпасы"

Накануне пятничной встречи трех европейских лидеров, заявленной как попытка возродить так называемый "Веймарский треугольник", Шольц поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, в частности, что саммит в Берлине будет иметь огромное значение для выделения Украине "всей возможной помощи".

Зеленский, в свою очередь, сообщил немецкому канцлеру, что для ВСУ особо приоритетными направлениями поддержки сейчас являются бронетехника, артиллерия и противовоздушная оборона.

В четверг свою озабоченность нехваткой у украинцев оружия высказал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, через два с лишним года с начала полномасштабного российского вторжения у украинцев не иссякает мужество, но заканчиваются боеприпасы.

Нехватку вооружений у бойцов ВСУ называют одной из основных причин, по которым в последнее время российские силы добились на фронте некоторых успехов.

В ходе своего выступления Столтенберг дважды призвал власти всех стран-членов альянса как можно скорее предоставить Украине все необходимое.

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