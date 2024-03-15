В первый день голосования на президентских выборах в России, в пятницу, 15 марта, в целом ряде регионов зарегистрированы нарушения, связанные, в частности, с атаками на избирательные участки.

Так, в Московском районе Санкт-Петербурга девушка бросила "коктейль Молотова" в вывеску одной из участковых комиссий. По словам председателя городской избирательной комиссии Максима Мейксина, сотрудники полиции и МЧС "достаточно быстро" ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

В Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа пожилая женщина бросила бутылку с воспламеняющейся жидкостью на бетонный пол на избирательном участке, передает Telegram-канал SOTAvision. На опубликованном видео виден огонь рядом с урной, который вскоре потушили охранники. В паблике "Говорят Мытищи" также рассказали об инциденте с поджогом кабинки для голосования в Мытищах Московской области.

На избирательном участке в Челябинской области зафиксирована попытка поджечь петарду, передает местное издание 74.ru. Сообщается также об инцидентах с поджогами в Свердловской области и Иваново.

На урны для голосования выливают зеленку или краску

На нескольких участках в Москве, Новосибирске, Воронежской и Ростовской областях, а также в Карачаево-Черкесии и Симферополе в аннексированном Крыму пришедшие избиратели выливали на урны для голосования зеленку, чернила или краску. После подобных инцидентов, а также многочисленных случаев порчи бюллетеней в Москве и Подмосковье перестали пускать на избирательные участки с жидкостями. Как сообщает "Интерфакс", пришедших проголосовать теперь просят оставить бутылки с водой, соками и лимонадами у входа.

По подсчетам Telegram-канала "Сирена", известно о 12 задержанных после поджогов или порчи урн зеленкой или краской. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова пригрозила им уголовными делами. По сведениям прокремлевского Telegram-канала Mash, всех задержанных за порчу бюллетеней проверяют на сотрудничество с СБУ, чтобы обвинить не в "воспрепятствовании выборам", а в "госизмене".

Оккупационные власти захваченной у Украины части Херсонской области заявили о двух случаях обстрела зданий, где проходило голосование. В Каховке обошлось без пострадавших, в Брилёвке ранены женщина и мужчина.

Как свидетельствуют фотографии, в частности из Донецка, на оккупированных территориях голосование проводится зачастую в присутствии вооруженных военных.

Многочисленные нарушения в ходе выборов

Уже вскоре после открытия избирательных участков были зафиксированы первые нарушения в ходе голосования. Так, в общероссийском общественном движении в защиту прав избирателей "Голос" сообщили об "огромном количестве голосующих под принуждением, отсутствии наблюдателей и противодействии экзитполам".

СМИ указывают также на повсеместное нарушение запрета на агитацию, когда на избирательных участках висят портреты действующего президента, баллотирующегося на пятый срок, Владимира Путина. В редких случаях, после жалоб наблюдателей, их занавешивают, сообщает "Верстка".

Выборы без оппозиции

В выборах участвуют четыре кандидата: помимо действующего президента Владимира Путина , свои кандидатуры выдвинули Леонид Слуцкий из ЛДПР, Николай Харитонов из КПРФ, Владислав Даванков из партии "Новые люди". Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала ни одного независимого оппозиционного или антивоенного кандидата.

"Полдень против Путина"

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального, погибшего в середине февраля в колонии за Полярным кругом, призывают россиян прийти на избирательные участки 17 марта в 12 часов дня и таким образом выразить протест против политики Путина и безальтернативных выборов. Акцию "Полдень против Путина" при жизни поддержал и сам Навальный. В поддержку этой акции выступили также Михаил Ходорковский, Михаил Лобанов, Максим Резник, Дмитрий Гудков и другие российские оппозиционеры. Вдова политика Юлия Навальная призвала Запад не признавать результаты выборов в РФ.

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в акциях днем 17 марта. Участие в "несогласованных акциях" на избирательных участках в полдень главного дня выборов будет рассматриваться как нарушение уголовного законодательства, заявили в ведомстве.

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