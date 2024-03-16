Нападение на российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе сигнализирует о серьезных угрозах для Литвы. Спецслужбы информируют, что Россия в течение последнего года активизировала психологические и информационные атаки в Литве, могут предприниматься акты насилия. Поэтому даже литовцам, которые яростно критикуют Кремль, стоит позаботиться о своей безопасности, чтобы избежать нападения, ведь найм исполнителя таких акций стоит всего 3000 евро.

Нападение на Волкова — первый акт политического терроризма в Литве. Так этот инцидент охарактеризовал глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

Бывший глава Департамента госбезопасности Литвы Гедиминас Грина сказал, что это довольно точная характеристика.

"Я думаю, что это было бы правильной интерпретацией, надо понимать, что здесь фактически проходят какие-то российские внутренние разборки, это один аспект. Второй, что меня волнует, что подобное возможно на территории Евросоюза. Я думаю, что это основная проблема для нас, что такое возможно, и что мы можем сделать с этим технически и политически", — сказал Грина. По его словам, нападение на Волкова было показательным преступлением, такие очень любит кремлевский режим, чтобы запугать других. "Если есть цель убийства, то есть масса других способов, без подобных шоу-элементов", — подчеркнул Грина.

Подписант Акта о независимости и посол Альбинас Янушка обратил внимание на то, что на днях ДГБ представил подробный отчет, в котором сказано, что уже в течение года в отношении стран Балтии проводят активные психологические и информационные атаки, кинетические действия.

"Это очень серьезное заявление, значит, по сути, мишенями являются граждане Литвы, активно критикующие Россию. Таких граждан могут быть сотни, тысячи. Если мы серьезно отнесемся к заявлению ДГБ, то это серьезное предупреждение для жителей и, возможно, властей. С этим надо что-то делать. А нападение на Волкова — всего лишь триггер, вызванный реакцией ДГБ", — сказал Янушка.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук Нериюс Малюкявичюс признал, что он лицемерил бы, если бы заявил, что с нападением на Волкова все ясно — цели, исполнители, заказчики. "На самом деле нужно тщательное расследование, но основной modus operandi Кремля — создание такой неясной ситуации, когда сложно найти виновного, они действуют через посредников, это могут быть и криминальные элементы, копирующие такую деятельность.

В принципе это классика активных средств. Но на самом деле я думаю, что мы уже несколько лет замечаем, что эти информационные, дезинформационные атаки переходят в физические, это отмечено не только в отчете нашей разведки, это видно во всем регионе.

Например, организуешь акции против памятников в определенные дни. Вспомните, что памятник Раманаускасу-Ванагасу осквернили в День памяти жертв Холокоста. И вот сейчас случай Волкова, в Эстонии были выпады против сотрудников, их машин их били, на это обратила внимание разведка.

Операции на самом деле становятся активными, нам надо к этому готовиться, ведь это связанно с вызовами в сфере безопасности не только российских оппозиционеров, но и граждан Литвы. Путин на нашей территории организует активные выпады", — констатировал Малюкявичюс. На вопрос о целях нападения на Волкова он подтвердил, что объяснения могут быть разными, но надо выделить основную цель Кремля при осуществлении таких операций на Западе.

"Основная цель — сломить нашу волю к поддержке Украины, пропаганда пытается показать, что деньги куда-то уходят в сторону. Это главный лейтмотив, параллельно такими атаками пытаются истощить наши ресурсы, заострить внимание на внутренних проблемах.

Например, как было с атаками в отношении школ, когда на решение этой проблемы были брошены все ресурсы. Пытаются истощить наши мощности, они и без того натянуты с учетом масштабов , количества беларусов, оппозиционеров из России. Мне кажется, это дополнительная мишень — попытка истощить наши силы", — сказал Малюкявичюс. Писатель, исследователь криминальных тем Дайлюс Даргис сказал, что в случае с нападением на Волкова возможных агрессоров, быть может, найдут, но сомнительно, что выявят заказчиков.

"Я думаю, что преступление достаточно жестокое, оно было совершено в одном из наиболее престижных жилых районов Вильнюса, в Валакампяй, мы знаем, какие люди там живут — самые богатые в Литве. Это преступление совершил полный неумеха, наемник, который, не задумываясь, делает свое дело, выполняя заказ напугать людей. Вспомните случай, когда лет 20 назад во время скандала Паксаса и Борисова металлическими прутьями избили одного деятеля в сфере политики и бизнеса с российским душком Легензоваса.

Это была громкая история, потом выявили исполнителей, но реальные мотивы так и остались неизвестны. Я на 100% уверен, что и реальные заказчики и мотивы нападения на Волкова не раскроют", — сказал Даргис. "Если российские спецслужбы организуют подобное, то маловероятно, что они опустят какую-то ошибку, что останутся свидетели или еще что-то. Тут можно надеяться лишь на ошибку организатора. Если ошибки не было, ничего не выяснят. Если организаторы допустят какую-то ошибку, тогда можно распутать всю цепочку, если нет, сомневаюсь, что что-то можно выяснить", — сказал Грина. Даргис заметил, что наем такого исполнителя обойдется в сумму от 3000 евро.

"Да, в преступном мире говорят о таких суммах, это 3000-10 000 евро за то, что покалечишь человека, даже закажешь убийство. Это точная информация, я знаю, что такие вещи столько стоят, мне рассказывали представители преступного мира, люди, располагающие серьезной информацией.

Сейчас с каждым днем поступает все больше информации о Волкове, я думаю, человек, который это сделал, уже не в Литве.На сегодняшний день во всем мире, а особенно в Европе распространено перемещение преступников, которые используют фальшивые документы, через Турцию, Стамбул, они могут летать, куда хотят. Но я убежден, что Литовское бюро криминальной полиции найдет этих людей или этого человека, или какую-то нить, что-то мы узнаем. Сколько я вижу из публичной информации, по тому, что полиция не хочет делиться информацией, я думаю, kброшены большие силы, они работают и днем и ночью", — сказал Даргис.

После нападения на Волкова последовала очень разная реакция. Одни предлагали россиянам и беларусам покинуть Литву, чтобы они не доставляли хлопот, другие призывали охранять оппозиционеров. Возможно ли это? "Если взять какое-то окончательное число людей, то при хорошей организации, их можно защитить. Иной момент, никто не знает, сколько нуждающихся в защите людей есть в Литве и других странах ЕС, это осложняет планирование. Кроме того, люди ведут публичный образ жизни, вопрос, что им может грозить, если они сами не думают о своей безопасности", — заметил Грина.

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