На секретном заседании комитета бундестага ФРГ по обороне шла речь о технических деталях использования ракет TAURUS. Судя по всему, информация с этой встречи попала в СМИ.

В немецкие СМИ, вероятно, попала секретная информация с экстренного заседания комитета бундестага по обороне, посвященного возможной поставке Украине крылатых ракет TAURUS.

Речь идет о технических деталях системы наведения ракет на цель, которые обсуждались в ходе секретной части заседания с участием генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера, сообщили в пятницу, 15 марта, в частности газета Süddeutsche Zeitung и сайт программы Tagesschau телеканала ARD.

Заседание комитета прошло 11 марта в связи с прослушкой Россией разговора офицеров вооруженных сил ФРГ о ракетах TAURUS. Как сообщил новостной портал t-online со ссылкой на "человека, знакомого с ситуацией", на встрече Бройер разъяснил, что использование немецких дальнобойных ракет сложнее, чем было ранее известно общественности — для этого обширные комплексные данные должны обрабатываться с помощью специальных технических систем, которые имеются у бундесвера лишь в ограниченным количестве.

По словам Бройера, если это оборудование передать Украине, то в долгосрочной перспективе может быть серьезно ослаблена обороноспособность германской армии и, таким образом, речь идет о вопросе национальной безопасности.

Реагируя на публикацию t-online, глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила Süddeutsche Zeitung, что в связи с возможным разглашением секретной информации будут предприняты "последовательные шаги". Собеседница издания выразила надежду, что виновный в утечке понесет ответственность. По ее словам, об инциденте будет незамедлительно проинформирована председательница бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas), а затем дело будет передано в федеральную полицию или прокуратуру.

Еще один аргумент против поставок TAURUS Киеву

Немецкие СМИ подчеркивают, что аргументация, связанная с интересами национальной безопасности, может быть еще одной, пока не обнародованной причиной отказа канцлера ФРГ Олафа Шольца от поставок TAURUS Киеву. До сих пор главным аргументом Шольца было то, что в ходе войны в Украине немецкие ракеты способны достигать целей, расположенных в глубине российской территории. Чтобы исключить этого, требуется участие солдат бундесвера, однако подобный шаг может сделать Германию непосредственным участником войны, пояснял глава кабмина Германии.

Бундестаг 14 марта в очередной раз однозначно отверг требование фракции ХДС/ХСС о поставке в Украину крылатых ракет TAURUS.

TAURUS — одна из самых современных высокоточных ракет бундесвера с дальностью до 500 километров. Считается, что она является эффективным средством для разрушения бункеров и мостов.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram