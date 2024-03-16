Обеспечение новой поддержки Украине не может ждать, учитывая вероятность нового наступления РФ, считает высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после встреч в Вашингтоне.

Издание Reuters приводит слова Борреля журналистам, который сказал, что передал американским политикам простой месседж: "Что бы ни было сделано, это должно быть сделано быстро".

Это касается и нас. Мы должны ускориться. Мы должны увеличить нашу поддержку, делать больше и быстрее. Вот почему мы увеличиваем наши промышленные оборонные мощности. И это также касается США, — сказал Боррель.

Он добавил, что "следующие месяцы будут решающими" для полномасштабного российского вторжения против Украины.

Многие аналитики ждут большого российского наступления этим летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США, — отметил дипломат.

Напомним, что Шольц заявил, что ракеты Taurus не удастся использовать без военных ФРГ.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram