31-летняя женщина из Беларуси погибла в Словакии, спасаясь от медведя. Словацкая горноспасательная служба сообщила, что тело женщины было обнаружено в лесу в горах Низкие Татры в пятницу вечером.

Женщина гуляла в живописной Деменовской долине со своим спутником-мужчиной, когда на них напал медведь. Как рассказал ее спутник, увидев медведя, они бросились в разные стороны.

Тело женщины было обнаружено поисковой собакой вскоре после того, как ее спутник обратился за помощью.

Медведь все еще бродил по окрестностям, но спасатели отпугнули его предупредительными выстрелами.

Деменовская долина с ее горнолыжными курортами и пешими маршрутами по горным тропам — популярное место для туристов, но в этой местности густой лес и много крутых оврагов, поэтому пока неясно, как погибла женщина — упала ли она, разбившись насмерть, или была убита медведем.

Заместитель министра окружающей среды Словакии заявил, что если бы власти знали точно, что ее загрыз медведь, они не стали бы скрывать эту информацию и немедленно сообщили бы об этом.

За последние годы в Словакии было несколько случаев, когда на людей нападали медведи, но до сих пор за последние 100 лет лишь одно из них, в 2021 году, закончилось смертельным исходом.

Медведи распространены по всей Карпатской горной цепи, простирающейся от Румынии через западную Украину до Словакии и Польши.

Министерство окружающей среды Словакии пообещало, что вместе с Румынией представит на следующем заседании Совета министров окружающей среды ЕС предложение об исключении медведей из списка охраняемых видов, поскольку их численность достаточно велика и они больше не находятся под угрозой исчезновения.

Однако ученые утверждают, что резкого роста численности медведей в Словакии на самом деле не произошло, по их словам, она остается стабильной на уровне примерно 1275 особей.

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