Foto: Itar-Tass/Scanpix

Росавиация утром 17 марта временно ограничивала работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщает портал "Медуза" со ссылкой на информационное агентство ТАСС.

Ограничения действовали с 09:39 17 марта по московскому времени "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов". В 11:15 ограничения сняли.

Судя по онлайн-табло аэропорта Внуково, в настоящее время задержан вылет как минимум трех рейсов и прилет десяти рейсов. В Домодедово задержаны семь вылетающих и десять прилетающих рейсов.

Ночью и утром 17 марта в Подмосковье средства ПВО сбили пять беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Три дрона были сбиты в городском округе Домодедово, еще два — в Раменском и Ступинском городских округах.

По данным телеграм-каналов, обломки одного из дронов упали на территорию склада в Домодедово. Shot утверждает, что сбитые беспилотники были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков.

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