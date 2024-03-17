Владимир Путин набирает 87,17% голосов на выборах президента РФ по результатам обработки 70% протоколов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии РФ.

На втором месте — кандидат от Коммунистической партии РФ Николай Харитонов с 4,19% голосов. У Владислава Даванкова из партии "Новые люди" — 4,08%, у Леонида Слуцкого из ЛДПР — 3,15%.

Ранее результаты экзит-поллов опубликовали близкие к российским властям Фонд общественного мнения и Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Согласно экзит-поллам ФОМ, за Путина проголосовали 87,8% пришедших на участки. Второе место занял кандидат от Коммунистической партии РФ Николай Харитонов (4,6%). У Вячеслава Даванкова от "Новых людей" — 3,6%, у Леонида Слуцкого из ЛДПР — 2,5%.

По оценкам ВЦИОМ, действующий президент РФ заручился поддержкой 87% избирателей. Харитонов получил 4,6% голосов, Даванков — 4,2%, Слуцкий — 3%.

По данным независимого проекта ExtremeScan, Путин набрал 55% голосов, рассказала в эфире "Дождя" социолог Елена Конева со ссылкой на результаты организованных проектов экзит-поллов. Она отметила, что 37% опрошенных отказались отвечать на вопросы волонтеров ExtremeScan. При модельном пересчете отказов проект предположил, что Путина поддержали 76% избирателей, на втором месте — Даванков с 12%.

С 15 по 17 марта в России и на оккупированных территориях Украины прошли выборы президента России. Оппозиционные и антивоенные кандидаты не были допущены до голосования; попавшие в бюллетень представители парламентских партий публично отказались от критики в адрес Путина.

Путин впервые был избран на пост президента РФ в 2000 году. На своих предыдущих выборах в 2018 году, по официальным данным, он набрал более 76% голосов.

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