Президентские выборы в России закончились. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин побеждает с результатом более 87% голосов. Федеральная явка, с учетом дистанционного голосования, превысила 74% — именно такого результата и пытались добиться в Кремле. Все дни голосования наблюдатели и СМИ сообщали о нарушениях — принуждении бюджетников к голосованию и попытках нарушить тайну голосования. Би-би-си подводит итоги выборов-2024.

Путин побеждает с 87,38%. У его конкурентов в сумме — меньше 13%

Первые результаты экзит-полов государственные социологические службы опубликовали в 21:00 по московскому времени — к этому часу все участки на территории России закрылись. Все экзит-полы показали убедительную победу Владимира Путина, который идет на пятый срок.

По итогам экзит-пола ВЦИОМ, Владимир Путин набрал 87% голосов. Экзит-пол ФОМ отдает ему даже больше — 87,8% голосов.

На предыдущих выборах, в 2018 году, Владимир Путин победил с итоговым результатом в 76,69%.

Второе место экзит-полы отдали кандидату от КПРФ, 75-летнему депутату Николаю Харитонову. По экзит-полу ВЦИОМа, он набрал 4,6% голосов (ФОМ отдал ему 4,7% голосов).

На третьем месте — вице-спикер Думы, кандидат от "Новых людей" Вячеслав Даванков. По данным ВЦИОМа, он набрал 4,2% голосов. ФОМ дает ему 3,6% от общего числа голосовавших.

Наконец, оба экзит-пола отдают последнее место главе ЛДПР Леониду Слуцкому. ВЦИОМ — 3% голосов, ФОМ — 2,5%.

Официальные итоги выборов подводит и ЦИК. К 3 часам ночи по Москве комиссия отчиталась об обработке более 90% протоколов. По этим предварительным результатам, Владимир Путин набрал 87,21% голосов, Харитонов — 4,28%, Даванков — 3,93%, а Слуцкий — 3,16%.

Итоговая явка избирателей с учетом дистанционного электронного голосования, которое работало в трети регионов, по предварительным данным, составила 74,22%, объявили в ЦИК. Вероятно, эта цифра еще вырастет.

Результаты близки к показателям, к которым, как писали СМИ в преддверии выборов, стремились к Кремле. Явка оказалась самой высокой в истории выборов президента в России.

В 2018 году проголосовали 67,54% избирателей — эту планку нынешние выборы преодолели за несколько часов до закрытия участков в воскресенье. Правда, шесть лет назад выборы длились только один день.

Если верить ЦИК, активно люди голосовали даже в приграничных с Украиной областях, где все три дня выборов продолжались обстрелы. Например, в Белгородской области явка еще в середине дня в воскресенье, по данным российских властей, превысила 83%.

В оккупированных Россией украинских регионах российские власти тоже организовали голосование — страны Запада неоднократно называли это нарушением украинского суверенитета. Жителей занятых российской армией территорий Запорожья, а также Херсонской, Донецкой и Луганской областей принуждали участвовать в выборах на дому, к ним приходили члены комиссий в сопровождении вооруженных военных.

Российские власти утверждают, что на всех этих аннексированных территориях результаты Путина оказались выше, чем в среднем по стране: в Запорожье, Донецкой и Луганской областях — больше 90%, в Херсонской области — больше 88%.

После полуночи по Москве Путин приехал в свой предвыборный штаб и дал часовую пресс-конференцию. Она касалась не только его победы на выборах, но и других тем. Путин говорил о войне в Украине, несистемной оппозиции и даже впервые назвал имя политика Алексея Навального, сказав, что якобы согласился на идею обмена оппозиционера на Запад незадолго до его смерти.

Глава государства прокомментировал и акцию "Полдень против Путина". Он похвалил оппозицию за то, что та позвала россиян на участки (хоть и голосовать против него), но добавил, что выступления против него "не имели никакого эффекта". Высказался Путин и о своих спарринг-партнерах — кандидатах от системной оппозиции, которые в совокупности набрали менее 13% голосов.

"В условиях сегодняшнего дня значительная часть их традиционного электората — мне так думается — все-таки отдала предпочтение действующему главе государства, имея в виду ту непростую ситуацию, в которой все мы находимся", — рассуждал президент.

Говоря о выборах, Путин похвалил дистанционное электронное голосование за "прозрачность" и "объективность" (подавляющее число участников ДЭГ, в том числе бюджетники, которых участвовать в выборах принуждали на работе, поддержали Путина). А еще он резко высказался о людях, которые портили бюллетени, заявив, что они "нагадили" тем, кто пришел "выполнить свой гражданский долг". Отдельно Путин прокомментировал голосование за него на оккупированных территориях Украины. Он счел это признаком того, что Россия "все правильно делает".

Иностранные журналисты спросили Путина о вероятности прямого военного конфликта России и НАТО в случае, если альянс полноценно вступит в войну в Украине. "Это [война с НАТО] будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, вряд ли кто-то в этом заинтересован", — заявил президент.

Нарушения и задержания

Независимые наблюдатели все три дня голосования сообщали о нарушениях, которые происходили на участках по всей стране. Это были и более традиционные жалобы на принуждение к голосованию бюджетников, и вбросы бюллетеней, и сообщения о том, что на выборах-2024 власти порой даже не пытались обеспечить избирателям возможность голосовать тайно.

По словам сопредседателя "Голоса" Станислава Андрейчука, оценить масштаб фальсификаций стало намного тяжелее. "Потому что наблюдения почти нет на этих выборах. Там, где оно есть, применяют те же технологии, что и обычно. Просто все еще хуже, чем было".

Андрейчук сказал, что такие организации, как "Голос", в результате репрессий больше не могут отправлять своих наблюдателей на участки. Право на это имеют только кандидаты и партии — а они в этом году от этого фактически отказались, объяснил эксперт.

Жалобы на то, что власти пытаются повлиять на результат выборов — например, увеличить явку, — начали приходить задолго до дня голосования. В первую очередь в связи с тем, что бюджетников и сотрудников госкомпаний по всей стране заставили прийти на участки или поучаствовать в электронном голосовании. О том, как работала эта кампания, подробно рассказывала Би-би-си.

Уже в дни выборов несколько собеседников Би-би-си, работающих в бюджетной сфере, рассказывали, что в первый же день голосования их начальство действительно требовало от всех отчитаться об участии в выборах.

Сотрудник одного из госучреждений Татарстана рассказал Би-би-си, что в этом году контроль за явкой на выборы был "самый жесткий за все годы".

"За два дня до начала голосования спустили такую разнарядку, какой не было за все те 30 лет, что я работаю в нашем учреждении. В моем отделе 32 человека. И обычно просто требовали отчитаться вышестоящему начальнику, что все „мои" сотрудники проголосовали к полудню. А тут прям в разы строже. Сказали, что я должен с каждого сотрудника собрать номер участка, где тот голосовал, и желательно еще примерное время голосования. И все данные в табличку записать. По явке, значит, я должен был обеспечить, чтоб все проголосовали до 16.00 субботы. А табличку с номерами участков сдать в понедельник к 9 утра".

Преподаватель одного из вузов Поволжья рассказал Би-би-си, что в четверг их обзвонил заведующий кафедрой и "мягко, но настойчиво попросил проголосовать в пятницу до конца дня". "Попросил его не подводить, потому что если кто не придет — сказали, что все узнают, и у него — заведующего — потом будут проблемы".

Судя по всему, это был не единственный метод, которые власти использовали для повышения явки. Независимый эксперт по наблюдению за выборами Роман Удот 17 марта рассказал, что ему удалось получить доступ к внутренней базе Центризбиркома. Благодаря этому он выяснил, что сразу в нескольких российских регионах в первый день выборов комиссии публиковали абсолютно одинаковые цифры явки на разных участках. Такое, например, происходило в Дагестане и Кемеровской области. При честном подсчете цифры распределяются хаотичным образом.

Фиксировали наблюдатели и вбросы. Их заметили даже наблюдатели от системных партий: например, в Краснодарском крае член участковой комиссии от КПРФ обнаружил стопку сложенных бюллетеней в урне и написал заявление в полицию. Региональное отделение партии опубликовало видео инцидента.

Другое видео вброса бюллетеней опубликовал "Голос". На нем видно, как на одном из участков в Краснодаре женщина опускает в урну сразу несколько бюллетеней. Зафиксировать такое нарушение было "большой удачей", заметил Станислав Андрейчук, выложивший запись.

Большое число жалоб, особенно в последний день голосования, было связано с тем, что власти фактически не дают избирателям возможности проголосовать тайно. Собеседники Би-би-си рассказали, что члены комиссий и полицейские заглядывали в их бюллетени, а на некоторых участках кабинки для голосования были без шторок. То же самое сообщили несколько читателей канала Faridaily.

На участках прямо рядом с урнами голосования стояли сотрудники полиции и внимательно следили за тем, что люди пишут на бюллетенях. Некоторых россиян задерживали в том случае, если написанное силовикам не нравилось.

Например, как сообщило "ОВД-Инфо", в Москве в районе Строгино попытались вскрыть урну для голосования, чтобы вытащить оттуда бюллетень с некой надписью. Глава комиссии отказался выполнять эти требования.

В Коломне местную жительницу Карину Градусову задержали вместе с полуторагодовалым ребенком из-за того, что тот нарисовал каракули на бюллетене. Потом женщине разрешили отвезти ребенка родственникам, а саму ее вернули в отдел полиции.

На участке в подмосковном Пушкино полиция сфотографировала бюллетень, на котором избиратель выразил отношение к кандидатам, прямо в урне, писал "ОВД-Инфо".

В Петербурге на избирательницу составили протокол о дискредитации армии за надпись "Нет войне" в бюллетене. Это же произошло и с женщиной, оставившей аналогичную надпись, но уже на участке в Москве. В Костроме протокол по этой же статье составили на секретаря костромского отделения КПРФ Андрея Тарасова. Он выложил фото бюллетеня с надписью "Нет войне" и зачеркнутым именем Владимира Путина.

"Беспредел со стороны правоохранительных органов. Но вообще не сказать, что это именно удивление — скорее, логичное развитие ситуации. Избирательная кампания в России несвободная: люди перестали обсуждать политику даже с соседями, это слишком опасно. На законодательном уровне запрещено критиковать СВО, то есть главное дело одного из кандидатов на этих выборах. Административное или уголовное дело можно получить за малейшую критику. Так что и действия полиции в дни голосования лежат в этой логике", — комментирует Станислав Андрейчук из "Голоса".

В общей сложности, сообщило "ОВД-Инфо", во время президентских выборов в России задержано 75 человек в 17 городах.

Массовый вандализм

Полиция задерживала людей на участках в дни выборов не только за протестные надписи на бюллетенях. Голосование-2024 стало беспрецедентным по числу инцидентов с поджогами и порчей бюллетеней. Такой вандализм затронул участки по всей стране — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Ростовской области, Краснодарском крае и в других регионах. Силовики массово возбуждают уголовные дела по 141-й статье УК — "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Максимальное наказание по ней — 5 лет лишения свободы.

Случаи вандализма можно условно разделить на два типа: на одних участках избиратели пытались устроить поджог, на других — испортить урны с бюллетенями (чаще всего заливая туда чернила или зеленку). Только в первый день выборов таких случаев было не менее 15. В отдельных случаях дела возбуждались не только по 141-й статье, но и, например, по статье о хулиганстве — например, это произошло со студентом в Тоболе, который взорвал петарду на избирательном участке.

В большинстве случаев акты вандализма совершали люди пожилого возраста — к такому выводу, изучив все инциденты, пришла "Верстка". Издание подсчитало, что за три дня выборов за поджоги и порчу бюллетеней задержали 34 человека. Как минимум половина из них — старше 50 лет.

При этом в Краснодаре пожар во время голосования попыталась устроить 13-летняя школьница. Она подожгла скатерть на избирательном участке. Председательница участковой комиссии заявила, что школьница действовала "по указке сетевых агентов спецслужб сопредельного государства".

Судя по всему, чаще всего случаи вандализма действительно были не формой протеста против выборов, а результатом телефонного мошенничества. Например, в Екатеринбурге женщина, которая попыталась разлить зеленку на участке, рассказала, что мошенники якобы похитили у нее 15 млн рублей. Они пообещали вернуть деньги, если та испортит устройство для обработки голосов на одном из участков.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что указания тем, кто портил бюллетени, якобы поступали "из Украины и из некоторых стран Европы".

СМИ и другие наблюдатели сравнили ситуацию на участках с волной поджогов военкоматов, которая прокатилась по России в прошлом году. Нападения тогда совершали не противники войны с Украиной, а тоже преимущественно жертвы телефонных мошенников.

"Полдень против Путина"

Прийти на участки в полдень призвал Алексей Навальный: это было его последнее политическое высказывание перед гибелью, и акция отчасти получилась и в память о нем. На многих участках — особенно в больших городах — в воскресенье в полдень действительно появились большие очереди. Они возникли не только в центре, но и, например, в спальных районах Москвы и Петербурга.

Власти пытались не дать провести акцию. Московская прокуратура трижды выпускала предостережения из-за призывов прийти на избирательные участки города "в определенные дату и время", чтобы якобы поучаствовать "в несогласованных массовых мероприятиях" и помешать выборам. Разгонять акцию не стали, но некоторых пришедших все же забрали в полицию: "ОВД-инфо" насчитало около 80 задержанных по всей стране.

Когда стало ясно, что с помощью угроз не удалось предотвратить акцию, власти попытались ее возглавить. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что очереди связаны с подъемом гражданского самосознания. Представитель МИД Мария Захарова написала, что люди пришли вовсе не на акцию, "как это пытаются преподнести недружественные режимы и ими проплаченная инфообслуга". "Если бы люди, которые стоят за рубежом в очередях на голосование на выборах Президента России, принимали участие в акции "полдень", так они бы после полудня все и разошлись. Но нет", — аргументировала она.

Несколько бюллетеней появились на могиле Навального в Москве: в них ручкой пририсована графа "Алексей Навальный".

Голосование за рубежом

Для российских избирателей в 144 странах мира были открыты 288 участков. Это на 113 меньше, чем на прошлых выборах: количество сократилось "из-за властей недружественных стран", как это объяснили официозные российские СМИ.

На самом же деле количество российских диппредставительств, в которых граждане голосуют за границей, с начала полномасштабной войны с Украиной сильно уменьшилось. А в странах, у которых с Россией нет дипломатических отношений — например, в Грузии — участков не было совсем.

"Полдень против Путина" устроили и за границей. В разных городах мира — от Токио и Пхукета до Лондона и Вильнюса — россияне стояли в очередях по несколько часов, чтобы проголосовать. В Риге участникам акции пришлось ждать четыре часа, а в Тель-Авиве — шесть часов.

Самые большие очереди образовались там, куда после начала вторжения в Украину уехали тысячи антивоенно настроенных россиян: в Ереване, Белграде, Стамбуле. Очередь в Берлине растянулась на несколько улиц, там собрались десятки тысяч человек. В столице Германии голосовать в посольство пришли Юлия Навальная и Михаил Ходорковский.

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