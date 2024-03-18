В понедельник, 18 марта, армия Израиля начала операцию рядом с крупнейшей больницей сектора Газа — Аль-Шифа в городе Газа. Очевидцы сообщают об авиаударах в окрестностях больницы.

Израильские солдаты "сейчас проводят высокоточную операцию в окрестностях больницы Аль-Шифа", объявила израильская армия, основываясь на разведданных о том, что больница используется высокопоставленными террористами палестинской боевой группировки ХАМАС.

Согласно заявлению армии, солдатам было приказано проводить операцию с осторожностью, чтобы не причинить вреда пациентам, гражданским лицам, персоналу и медицинскому оборудованию.

Свидетели из Газы сообщили агентству AFP, что территорию больницы окружили танки.

В ноябре израильская армия уже провела операцию в больнице Аль-Шифа, что вызвало международное осуждение, поскольку многие люди искали убежища в больничном комплексе.

После операции 15 ноября Израиль заявил, что в Аль-Шифе обнаружено оружие и другая военная техника, а также 55-метровый туннель в подвале. Израиль также опубликовал видео, на котором показаны доказательства предполагаемого содержания заложников в подвале больницы.

Израильская армия неоднократно обвиняла ХАМАС в проведении военных операций из больниц и других медицинских учреждений. Боевики этого не отрицают.

По оценкам ООН, с начала войны в секторе Газа было повреждено 155 медицинских учреждений.

🔴IDF troops are currently conducting a precise operation in the area of Shifa hospital—based on intelligence information indicating the use of the hospital by senior Hamas terrorists to conduct and promote terrorist activity. Watch IDF Spokeperson RAdm. Daniel Hagari describe… pic.twitter.com/jKdUdNpY91 — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2024

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