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В понедельник, 18 марта, армия Израиля начала операцию рядом с крупнейшей больницей сектора Газа — Аль-Шифа в городе Газа. Очевидцы сообщают об авиаударах в окрестностях больницы.

Израильские солдаты "сейчас проводят высокоточную операцию в окрестностях больницы Аль-Шифа", объявила израильская армия, основываясь на разведданных о том, что больница используется высокопоставленными террористами палестинской боевой группировки ХАМАС.

Согласно заявлению армии, солдатам было приказано проводить операцию с осторожностью, чтобы не причинить вреда пациентам, гражданским лицам, персоналу и медицинскому оборудованию.

Свидетели из Газы сообщили агентству AFP, что территорию больницы окружили танки.

В ноябре израильская армия уже провела операцию в больнице Аль-Шифа, что вызвало международное осуждение, поскольку многие люди искали убежища в больничном комплексе.

После операции 15 ноября Израиль заявил, что в Аль-Шифе обнаружено оружие и другая военная техника, а также 55-метровый туннель в подвале. Израиль также опубликовал видео, на котором показаны доказательства предполагаемого содержания заложников в подвале больницы.

Израильская армия неоднократно обвиняла ХАМАС в проведении военных операций из больниц и других медицинских учреждений. Боевики этого не отрицают.

По оценкам ООН, с начала войны в секторе Газа было повреждено 155 медицинских учреждений.

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