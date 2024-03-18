Президентские выборы в России прошли в условиях "жестких ограничений" и систематических репрессий, говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Российские власти продолжают усиливать систематические внутренние репрессии, преследуя оппозиционных политиков, организации гражданского общества, независимые СМИ и других критически настроенных лиц, прибегая к репрессивному законодательству и вынося политически мотивированные тюремные приговоры", — считает Боррель.

По мнению главы европейской дипломатии, выборы прошли "в условиях все более сужающегося политического пространства, что привело к тревожному росту нарушений гражданских и политических прав, не позволило участвовать многим кандидатам, в том числе всем тем, кто выступал против незаконной агрессивной войны России, лишило российских избирателей реального выбора и сильно ограничило их доступ к достоверной информации".

Боррель от лица ЕС осудил проведение голосования на оккупированных украинских территориях. "Евросоюз вновь заявляет, что он не признаёт и никогда не признает ни проведение этих так называемых "выборов" на территории Украины, ни их результаты. Они не имеют юридической силы и не могут иметь никаких правовых последствий. Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий", — сказано в заявлении.

С 15 по 17 марта в России и на оккупированных территориях Украины прошли выборы президента России. По данным ЦИК РФ, действующий глава государства Владимир Путин получил более 87% голосов и был избран на свой пятый срок. Оппозиционные и антивоенные кандидаты не были допущены до голосования; попавшие в бюллетень представители парламентских партий публично отказались от критики в адрес Путина.

Ранее Юлия Навальная, Владимир Кара-Мурза и другие российские оппозиционеры призывали западных лидеров не признавать результаты президентских выборов в России.

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