Глава МИД Маргус Цахкна в понедельник принял участие в прошедшей в Брюсселе встрече министров иностранных дел ЕС, где обсуждали дальнейшую всестороннюю поддержку Украины, повышение цены войны для России, обстановку в Беларуси и на Ближнем Востоке.

По видеосвязи с министрами отдельно встретились глава МИД США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. С Блинкеном обсуждали предоставление Украине дополнительной военной помощи и обстановку в Газе.

Цахкна сказал на встрече, что ситуация в Украине критическая, потому что военным не хватает боеприпасов, чтобы защищаться самим и защищать всю Европу. "Наша задача — поднять цену агрессии для России, которая продолжает бесчеловечную войну в Украине", — сказал Цахкна.

"Мы можем и должны сделать больше для того, чтобы помочь украинцам сражаться с оккупантом, который не заботится ни о своих людях, ни о чужих и использует российских граждан в качестве пушечного мяса, чтобы продолжать свою войну на истощение в Украине", — отметил он.

Цахкна добавил, что амбиции России и Путина не изменились. "Сигнал, поданный России, должен быть четким. Никакой гибкости и возвращения к обычному общению с Россией не может быть до тех пор, пока Украина не победила, а причиненный Украине колоссальный ущерб не компенсирован, — подчеркнул Цахкна. — Приветствую дискуссию в ЕС об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Я также представил европейским коллегам наши принятые внутри страны план и правовой акт, позволяющие восстанавливать Украину на замороженные активы российского происхождения".

Также участники обсудили принятие дополнительных санкций в отношении России и связанных с агрессией лиц. Цахкна сказал во время дискуссии, что наряду с вводом дополнительных санкций в отношении России важно также препятствовать тому, чтобы запрещенные товары попадали в Россию через Беларусь и с ее помощью.

Обсуждая обстановку на Ближнем Востоке, Цахкна сказал, что доверие и серьезное отношение к ЕС зависят от того, как он реагирует на глобальные проблемы и сможет ли он быть значительной силой в их урегулировании.

"Мы столкнулись с рядом кризисов, определяющих наше будущее", — сказал Цахкна и добавил, что от нынешних решений зависит, будем ли мы достаточно смелыми, чтобы защитить и сохранить основанный на правилах миропорядок, потому что в нынешнем мире наши ценности больше не являются чем-то само собой разумеющимся.

Во вторник Цахкна примет участие в заседании совета по общим вопросам ЕС, на повестке дня которого подготовка к предстоящему 21-22 марта заседания Европейского совета и будущее Европы. Также пройдет встреча глав МИД ЕС с комиссией по иностранным делам Европейского парламента, посвященная расширению ЕС.

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