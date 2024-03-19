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С помощью тракторов аграрии блокировали автомобильный мост между Свецко и Франкфуртом-на-Одере, а также пограничный пункт Губинек на юге Польши. Это уже вторая блокировка трасс в Германию с их стороны.

Польские фермеры снова заблокировали пограничные переходы в Германию. Их трактора остановили движение через автомобильный мост между поселком Свецко и немецким городом Франкфурт-на-Одере, также фермерская техника блокировала пограничный пункт Губинек, расположенный на юге Польши. "Блокада началась в воскресенье и продлится до вечера среды", — заявил агентству AFP представитель местной полиции Марцин Малуды в понедельник, 18 марта.

По информации агентства, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский 20 марта намерен встретиться с представителями бастующих для переговоров. Фермеры продолжают проводить свои акции против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. По мнению польских аграриев, они несут большие убытки из-за решения Брюсселя о приостановке действия всех импортных пошлин и квот на агропродукцию из Украины, чья экономика ослаблена российской агрессией. В связи с этим они с ноября прошлого года блокируют несколько КПП на польско-украинской границе.

В конце февраля польские фермеры блокировали главную магистраль в ФРГ

Польские фермеры, протестующие против чрезмерно ограничительных, по их мнению, правил ЕС и роста налогов, 25 февраля впервые заблокировали автомагистраль А2 возле города Слубице на границе с Германией. Изначально они планировали устроить 25-дневную блокаду, однако после переговоров с местными предприятиями и перевозчиками сократили ее срок.

Как отмечало AFP, аграрии выступают против так называемого "Зеленого пакта для Европы" (Green deal) — концепции превращения Европы к 2050 году в первый климатически нейтральный континент планеты. Фермеры утверждают, что сильнее остальных страдают от повышения налогов и других ограничений. Ранее Еврокомиссия предложила смягчить экологические нормы, но сообщила, что они еще должны быть обсуждены странами-членами и парламентом ЕС.

Акты вандализма: Уничтожение украинского зерна

25 февраля на одной из железнодорожных станций Польши были открыты несколько запломбированных вагонов с украинским зерном, следовавшим в порт Гданьска для отправки дальше, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, на землю были вывалены и уничтожены 160 тонн украинского зерна. "Четвертый случай вандализма на польских вокзалах. Четвертый случай безнаказанности и безответственности. Как долго правительство и польская полиция будут позволять этому вандализму продолжаться? Опять же, вся эта сельхозпродукция перевозится в пломбированных вагонах и идет транзитом в другие страны. Мы строго соблюдаем закон", — написал Кубраков.

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