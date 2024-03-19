На фоне продолжающихся обстрелов Белгородской области местные власти приняли решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия" во вторник, 19 марта.

"Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 [марта] 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край. Система выстроена", — цитирует Гладкова агентство ТАСС.

19 марта Белгород и Белгородская область вновь подверглись обстрелам, сообщил губернатор. По данным Минобороны РФ, атака была совершена украинской стороной с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Вампир". "Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Местные жители публикуют в соцсетях фотографии и видеозаписи, на которых, как следует из постов, запечатлены последствия обстрелов. Судя по этим кадрам, как минимум один снаряд прилетел во двор многоквартирного дома в Белгороде. При этом пострадало несколько припаркованных там автомобилей.

Гладков сообщил Telegram о трех пострадавших во время последнего обстрела: "В поселке Разумное в результате попадания осколков в частный жилой дом 2 человека пострадали: у 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также в поселке пострадала еще одна женщина, в момент атаки она находилась на улице, у нее осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Врачи детской областной клинической больницы и городской больницы №2 оказывают всем троим раненым всю необходимую медицинскую помощь".

"По предварительным данным, в поселке Разумное различные повреждения получили 10 частных жилых домовладений, несколько квартир в пяти многоквартирных домах, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, также повреждено 13 автомобилей, 3 из которых сгорели", — добавил губернатор.

О ночном обстреле беспилотниками сообщил также мэр Воронежа Вадим Кстенин. Он написал, что в Левобережном районе города пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания. Позже он добавил, что пострадало также остекление нескольких окон одного дошкольного учреждения. О жертвах и раненых в Воронеже не сообщается.

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