90% доходов, полученных от замороженных в Евросоюзе российских активов, следует направить на закупку вооружений для Украины через Европейский фонд мира (EPF). Как заявил во вторник, 19 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, такое предложение он представит странам Евросоюза 20 марта — в преддверии саммита ЕС, намеченного на 21-22 марта.

По оценке Борреля, подобная мера позволит выделять Украине ежегодно около 3 млрд евро. Глава европейской дипломатии уточнил, что оставшиеся 10% доходов от российских активов можно будет перечислить в бюджет ЕС, чтобы использовать их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

Накануне, 18 марта, Брюссель объявил о выделении Украине еще 5 млрд евро на военную помощь в соответствии с решением Совета ЕС по иностранным делам.

Финансовый потолок Европейского фонда мира будет увеличен на 5 млрд евро в текущих ценах, эти средства войдут в специально созданный Фонд помощи Украине (Ukraine Assistance Fund, UAF), пояснил Брюссель. Указывается, что новый фонд сосредоточится на увеличении совместных закупок у оборонной промышленности стран ЕС и Норвегии.

Европейский фонд мира был создан еще до начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, а его объем изначально составлял всего 5 млрд евро на период с 2021 по 2027 годы. После начала большой войны объем фонда был увеличен до 12 млрд евро, на помощь Украине из его средств было выделено 5,6 млрд. Теперь объем EPF достиг отметки в 17 млрд евро.

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