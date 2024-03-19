Госдума РФ во вторник, 19 марта, приняла во втором и третьем чтениях законопроекты, которые освобождают от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с министерством обороны России для участия в войне против Украины. Документы вводят поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в закон о воинской обязанности. Послабление коснется тех, кто совершил преступление небольшой или средней тяжести и находится под следствием или судом, а также тех, кому уже вынесен приговор.

В случае заключения контракта с министерством обороны уголовные дела подозреваемых будут приостановлены, а приговоренным к реальному сроку заменят наказание на условное, следует из новых норм. Контроль за поведением освобожденных от уголовной ответственности будет возложен на командование воинской части. Мобилизованные и контрактники будут освобождены от уголовной ответственности либо со дня получения государственной награды за службу, либо со дня увольнения, указывается в нововведениях.

Нововведения не будут распространяться на лиц, подозреваемых в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также подозреваемых в терроризме и совершивших преступления по этим статьям. Законопроект вступит в силу после того, как его одобрит Совет Федерации и подпишет президент.

Аналогичный законопроект был принят летом 2023 года

В июне 2023 года Госдума приняла законопроект, который позволял Минобороны заключить контракт с теми, кто находился под следствием, отбывал наказание или имел судимость. Однако тот документ, в отличие от нынешнего, позволял эту процедуру только тем, кто совершил преступления до момента принятия закона.

Уголовные дела на экс-заключенных из ЧВК "Вагнер"

За 2023 год на бывших заключенных, помилованных за участие в боях в Украине в составе частной военной компании "Вагнер", было заведено почти 200 уголовных дел, писало издание "Верстка". Большинство дел были возбуждены по статьям о краже, грабеже и разбое.

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