Гражданин России Владимир Водо, чей вид на жительство в Литве был аннулирован Департаментом миграции и в отношении которого было принято решение о депортации в Россию, обратился в суд.

"Заявитель обжалует решение Департамента миграции, по которому он депортируется из Литовской Республики в Российскую Федерацию", — сказала представитель Регионального административного суда Сигиты Гамуленене. По ее словам, ходатайство заявителя мотивировано тем, что ответчик не учел семейные обстоятельства, его возраст и давние экономические связи.

Водо утверждает, что с Литвой его связывают особо тесные семейные и социальные связи, начиная с 1989 г. он работал в Литве журналистом, прекрасно говорит по-литовски, полностью оборвал все связи со страной рождения.

Водо принимал участие в состоявшемся в понедельник заседании Регионального административного суда. Суд огласит свой вердикт в среду. Ответчиком по делу выступает Департамент миграции, третьим заинтересованным лицом — Департамент государственной безопасности (ДГБ).

Вид на жительство гражданина России в Литве был аннулирован после того, как ДГБ пришел к выводу, что данное лицо представляет угрозу государственной безопасности.

По оценке ДГБ, согласно имеющейся информации и с учетом сегодняшней геополитической ситуации, пребывание гражданина России Водо в Литве представляет угрозу государственной безопасности.

По мнению ДГБ, взгляды представляющегося журналистом Водо — нелояльны к Литве, он также распространяет пропагандистскую информацию в социальных сетях в соответствии с информационной политикой России.

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