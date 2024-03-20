По данным российского Минобороны, средства ПВО ночью сбили пять беспилотников над Белгородской и Саратовской областями. Атаке, в частности, подвергся город Энгельс, сообщил глава региона.

Город Энгельс в Саратовской области в ночь на среду, 20 марта, подвергся атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале. По его словам, дроны были уничтожены системой ПВО, которая "сработала своевременно и эффективно".

"Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет", — написал Бусаргин.

Минобороны РФ заявило, что средства ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника над территорией Саратовской области и один над Белгородской.

В Энгельсе расположен военный аэродром РФ

В городе Энгельс в Саратовской области находится военный аэродром, где базируются российские стратегические бомбардировщики. Аэродром уже несколько раз подвергался атакам беспилотников.

На фоне атак Россия, вероятно, перебросила часть бомбардировщиков на авиабазу Оленья на Кольском полуострове, сообщало издание The Barents Observer. Предполагается, что эти самолеты участвуют в обстрелах Украины крылатыми ракетами.

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