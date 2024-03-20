Российские военные атаковали автомобили, в которых находились гражданские лица, заявил глава администрации Херсонской области Александр Прокудин.

"Это произошло на дороге между населенными пунктами Садовое и Антоновка. По предварительной информации, в результате обстрела погибли двое мужчин. Им было примерно по 40 лет", — сообщил руководитель украинского региона в Telegram.

Минувшей ночью в результате российской атаки получили ранения шестеро жителей Днепропетровской области. Об этом рассказал глава региона Сергей Лысак. По его словам, в Синельниковском районе в ходе обстрелов были попадания по жилым домам, среди пострадавших — двое несовершеннолетних.

"Разрушены 5 частных домов. Есть и поврежденные дома. Задело линии электропередач и газопровод", — добавил Лысак.

Также в результате артиллерийского удара армии РФ по Никополю ранения получил 27-летний местный житель. В городе повреждены магазин и коммунальное предприятие, жилые и хозяйственные постройки, а также автомобили.

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