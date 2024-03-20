Деньги выделены из большого пакета помощи ЕС Киеву на сумму в 50 млрд евро. Пакет макрофинансовой помощи предназначен для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины.

Еврокомиссия (ЕК) перевела Украине первый в текущем году транш в размере 4,5 млрд евро в рамках 50-миллиардного пакета макрофинансовой помощи, предназначенного для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины, сообщила ЕК в пресс-релизе, обнародованном в среду, 20 марта.

Как отмечается в документе, эти средства помогут Украине финансировать выплату зарплат, пенсий и обеспечить предоставление основных государственных услуг, "с тем, чтобы страна могла сосредоточить усилия на достижении победы" в оборонительной войне против России. В пресс-релизе говорится, что сегодня же Украине представила официальный план (Ukraine Plan), открывающий путь к регулярным перечислениям платежей Киеву в предстоящие четыре года.

Фон дер Ляйен: "Хороший день для Украины"

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявила: "Сегодня — хороший день для Украины. Комиссия только что выплатила Украине первый транш на 4,5 млрд евро из пакета Ukraine Facility. Эта выплата в форме промежуточного финансирования сыграет важную роль, помогая Украине обеспечить работу государства в этот трудный момент".

Шмыгаль поблагодарил Евросоюз за поддержку, уже оказанную его стране. "За более чем два года со времени российского вторжения мы получили от ЕС и стран-членов этой организации 88 млрд евро. Украина всегда будет помнить и ценить это", — сказал он.

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