В ходе российской ракетной атаки на Киев минувшей ночью было сбито около 30 ракет, пострадали 10 человек. В нескольких районах Киева зафиксировано падение обломков российских ракет на жилые дома, предприятия, детский сад и автомобили, со ссылкой на мэра украинской столицы Виталия Кличко сообщает Русская служба Би-би-си.

Глава городской администрации Сергей Попко сообщил, что воздушная тревога в украинской столице продолжалась три часа.

"После паузы в 44 дня враг нанес очередной ракетный удар по Киеву. Противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ", — написал он в телеграме.

"После сложных маневров в соседних областях ракеты заходили на столицу одновременно с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено примерно три десятка вражеских ракет, в том числе и баллистические", — добавил Попко.

В результате российского ракетного удара по Киеву минувшей ночью пострадали 10 человек, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"До 10 увеличилось количество пострадавших. Двух из них госпитализировали. Остальным медики оказали помощь на месте. В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо — в Святошинском", — написал он в телеграме.

Также Кличко сообщил, что в Шевченковском районе, где загорелась квартира в жилом доме, идет эвакуация жильцов.

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