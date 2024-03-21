Министерство юстиции США рассматривает возможность заключить сделку с адвокатами Джулиана Ассанжа, которая может привести к освобождению основателя проекта WikiLeaks. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания рассказали, что в рамках будущей сделки Ассанж может признать вину по обвинению в ненадлежащем обращении с секретными документами. Основатель WikiLeaks сможет сделать это дистанционно, без экстрадиции в США.

В свою очередь, американский суд при вынесении приговора зачтет в срок наказания те пять лет, что Ассанж уже провел в британской тюрьме. Как полагает WSJ, в результате активист, скорее всего, выйдет на свободу.

По данным газеты, представители Минюста США и адвокаты Ассанжа ведут переговоры о сделке уже несколько месяцев, но пока что не пришли к соглашению. Источники WSJ допускают, что обсуждения могут закончиться неудачно, а в противном случае одобрение условий произойдет "на самом высоком уровне" американского министерства.

В США основателя WikiLeaks обвиняют в незаконном получении и публикации секретных данных, а также сговоре с целью компьютерного взлома. В совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

С 2019 года Ассанж содержится в тюрьме в Великобритании. В 2022 году власти королевства разрешили экстрадировать активиста в США. Сторонники Ассанжа считают его преследование политическим, отмечая, что его деятельность не отличалась от журналистской.

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